Prins William is lovend over de zeventienjarige voetballer Jake Daniels, die maandag bekendmaakte homoseksueel te zijn. De hertog van Cambridge hoopt dat de coming-out van de Blackpool-speler een inspiratiebron is voor anderen.

"Voetbal zou een spel voor iedereen moeten zijn. Wat Jake heeft gedaan, vergt moed en zal hopelijk helpen barrières te slechten die geen plaats hebben in onze samenleving", schrijft William op Twitter.

Daniels maakte maandag openbaar dat hij homoseksueel is en werd daarmee de eerste actieve voetballer die in Engeland uit de kast is gekomen sinds Justin Fashanu in 1990. Momenteel is Daniels de enige speler in de hoogste Engelse voetbalcompetities die openlijk homoseksueel is.

"Ik heb lang gedacht dat ik mijn waarheid moest verbergen om een profvoetballer te kunnen zijn", vertelde Daniels, die met Blackpool uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

"Ik hoop dat zijn besluit om open te zijn anderen het vertrouwen geeft hetzelfde te doen", vervolgde William over Daniels, die naast de Australiër Josh Cavallo de enige actieve profspeler is die op dit moment openlijk uitkomt voor het feit dat hij homoseksueel is.

Er rust nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal. In de zomer van vorig jaar vertelde een anonieme Eredivisie-speler in een podcast van de NOS niet uit de kast te willen komen, omdat hij bang is dat het zijn carrière kan schaden.