Giovanni van Bronckhorst zette Rangers FC dit seizoen met een fraaie Europese campagne weer op de internationale kaart, nadat de club in de voorgaande jaren door een diep dal was gegaan. Woensdag moet voor de oud-speler van de Schotse topclub de bekroning volgen in de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt.

Het iconische Ibrox Stadium trilde bijna twee weken geleden letterlijk op zijn grondvesten na afloop van het thuisduel met RB Leipzig in de halve finales. Weer verloor Rangers het eerste duel van het tweeluik met 1-0 en wéér werd die achterstand in de return voor eigen publiek hersteld, tot grote vreugde van de fans.

"Je kunt het vergelijken met het publiek van Feyenoord, dat ook heel hartstochtelijk meeleeft. Alleen gaat het bij Rangers dan toch nog even keer twee of keer drie", beschrijft Bert Konterman, die van 2000 tot 2003 drie seizoenen bij Rangers speelde en er één jaar ploeggenoot van Van Bronkhorst was.

Het enthousiasme bij de Rangers-fans is onvoorwaardelijk, maar door de recente geschiedenis van de club genieten ze extra van deze hoogtijdagen. De club uit Glasgow werd in 2012 na een faillissement teruggezet naar de vierde divisie en vocht zich sindsdien terug naar de top.

"Het kampioenschap van vorig jaar voelde voor veel fans al als de voltooiing van de reis door de competities", zegt de Schotse sportjournalist Joshua Barrie. "Deze finaleplek onder leiding van Van Bronckhorst is nog maar eens een extra bevestiging dat de club terug is op het niveau waar ze thuishoort."

15 Ibrox Stadium schudt na bereiken van Europa League-finale

'Nu geen twijfel dat hij juiste man op juiste plek is'

Hoewel Van Bronckhorst in Europees verband uitstekend presteert, was er ook kritiek op de Nederlandse trainer. In de competitie moest Rangers de titel aan aartsrivaal Celtic laten, terwijl de club koploper was toen Van Bronckhorst in november instapte als opvolger van Steven Gerrard.

"Het is het perfecte voorbeeld dat het voor een coach moeilijk is om halverwege een seizoen te beginnen", zegt Barrie. "Het was in bepaalde fases van de competitie duidelijk te zien dat zijn selectie nog niet was afgestemd op zijn speelstijl."

"Maar dankzij deze reeks in Europa bestaat er onder de fans geen twijfel meer dat Van Bronckhorst de juiste man op de juiste plek is", doelt Barrie op de Europa League-campagne met zeges op onder meer Rode Ster, Borussia Dortmund en RB Leipzig.

"Van Bronckhorst is als trainer heel puur en dat is met de huidige generatie voetballers misschien wel belangrijker dan ooit", ziet Konterman, die in 2000 ook met onder anderen Fernando Ricksen en Ronald de Boer in de kleedkamer van Rangers zat.

Giovanni van Bronckhorst in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Giovanni van Bronckhorst in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Foto: Getty Images

'Geloof wordt misschien wel doorslaggevende factor'

Konterman had destijds al door dat Van Bronckhorst niet van de wijs te brengen is. "We gingen weleens op stap met het groepje Nederlanders, maar Gio ging vaak op tijd naar huis óf helemaal niet mee. Juist dat maakt hem nu als trainer zo sterk."

Van Bronckhorst, die van 1998 tot 2001 bij 'The Gers' speelde, kan de unieke campagne bekronen met Rangers' tweede prijs in Europees verband. De Schotse topclub veroverde tot dusver één Europese prijs: de Europacup II in 1972.

"Het geloof in de eindzege is groot. Dat komt vooral doordat eerder teams als Leipzig en Dortmund al zijn verslagen en er maar liefst zestien goals zijn gemaakt in de knock-outfase", zegt Barrie. "Dat geloof wordt misschien wel de doorslaggevende factor in de finale."

De eindstrijd tussen Rangers FC en Eintracht Frankfurt wordt woensdag in Sevilla gespeeld. Het duel staat onder leiding van de Sloveen Slavko Vincic en begint om 21.00 uur.