De route naar de Conference League-finale kende voor Feyenoord ondanks vele beklijvende avonden in Rotterdam, Berlijn en Marseille de nodige hobbels. Een overzicht van de weg van naar Tirana, waar AS Roma woensdag de tegenstander is in de eindstrijd.

Voorronde: een bijna desastreus tweeluik met FC Drita

Er ligt een sintelbaan om het veld, de publieke belangstelling is vergelijkbaar met die bij een amateurclub en de begroting van de tegenstander is lager dan de waarde van het fluwelen rechterbeen van smaakmaker Luis Sinisterra. In een guur decor in de Kosovaarse hoofdstad Pristina begint Feyenoord op 21 juli aan zijn avontuur in de Conference League. De tegenstander: FC Drita.

Het zijn hectische maanden geweest in Rotterdam: de vertrokken trainer Dick Advocaat kreeg geen bonus van 100.000 euro omdat de clubleiding van Feyenoord de Conference League niet als Europees voetbal beschouwt, grootverdiener Nicolai Jørgensen werd uit de selectie gezet en als klap op de vuurpijl stapte sterspeler Steven Berghuis over naar aartsrivaal Ajax.

De nieuwe trainer Arne Slot moet voor verlichting zorgen in Rotterdam, maar hij is opgezadeld met een uitgeklede selectie. Met Naoufal Bannis in de spits en Leroy Fer in de achterhoede beleeft Feyenoord een afgang in Pristina: het blijft 0-0.

Een week later gaat het in Rotterdam bijna mis. Het nietige FC Drita komt op een 1-2-voorsprong in De Kuip en lijkt het Europese avontuur van Feyenoord al na één ronde te beëindigen. Dankzij een doelpunt in blessuretijd van Guus Til, die daarmee een hattrick voltooit, wint de thuisploeg met 3-2 en overleeft het de tweede voorronde.

Feyenoord heeft in de volgende kwalificatiewedstrijden betrekkelijk minder moeite met FC Luzern (6-0 over twee duels) en IF Elfsborg (6-3 over twee duels). Daardoor plaatst de club zich voor de groepsfase en ontvangt het een welkome startpremie van 3 miljoen euro.

Jens Toornstra baalt na een tegendoelpunt van FC Drita, maar overleeft met Feyenoord alsnog de voorronde. Jens Toornstra baalt na een tegendoelpunt van FC Drita, maar overleeft met Feyenoord alsnog de voorronde. Foto: Getty Images

Groepsfase: galavoorstelling tegen Slavia en Union Berlin

Na het sluiten van de transfermarkt begint de metamorfose van Feyenoord steeds meer vorm te krijgen. Nieuwkomers Gernot Trauner en Til blijken direct een meerwaarde te zijn voor Slot, die met een aanvallende overrompelingstactiek de tegenstander wil afbluffen. Dat blijkt een succesrecept, ook in de Conference League.

Feyenoord begint de groepsfase nog met een doelpuntloos gelijkspel tegen Maccabi Haifa, maar daarna volgen beklijvende avonden in De Kuip tegen de Tsjechische kampioen Slavia Praag (2-1-winst) en Bundesliga-club Union Berlin (3-1-winst).

Hoogtepunt is de zege bij Union in Berlijn: Cyriel Dessers maakt in de slotfase na een enorme keepersblunder de winnende 1-2 en stelt daarmee de volgende ronde voor Feyenoord zo goed als veilig. Voor de spits is zijn eerste doelpunt in de Conference League het begin van een droomreis door het derde Europese clubtoernooi.

Eindstand in groep E 1. Feyenoord 6-14 (+5)

2. Slavia Praag 6-8 (+1)

3. Union Berlin 6-7 (-1)

4. Maccabi Haifa 6-4 (-5)

Eerste knock-outronde: doelpuntenfestijn in Belgrado

Hoewel Feyenoord bij het ingaan van de knock-outronde van de Conference League is afgehaakt in de titelstrijd met Ajax en PSV, oogst de ploeg van Slot in binnen- en buitenland veel lof met attractief voetbal.

De gedurfde speelwijze komt helemaal tot wasdom in het tweeluik met FK Partizan, de eerste tegenstander in de knock-outfase. In de eerste wedstrijd in Belgrado komt Feyenoord twee keer op achterstand, maar scoort het ook vijf keer. Luis Sinisterra grijpt daarbij de hoofdrol met een prachtgoal.

De Conference League begint meer te leven in Rotterdam: ook voor de return tegen Partizan is De Kuip zo goed als uitverkocht. Bijna 45.000 fans zien Feyenoord met 3-1 winnen. In dat duel moet de thuisploeg het vanwege coronabesmettingen doen zonder Slot, assistent Marino Pusic en Trauner. De volgende ronde komt onder leiding van interim-coach John de Wolf nooit in gevaar.

Kwartfinales: heldenrol Dessers in Praag

"Wat komt hij hier doen?" Publiekslieveling Mike Obiku kreeg geregeld deze vraag toen Cyriel Dessers op de slotdag van de transfermarkt werd gehuurd van het Belgische KRC Genk, zo vertelde hij begin deze maand aan NU.nl. De spits had weinig indruk gemaakt in België en redde het ook niet bij FC Utrecht.

In de return tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League logenstraft Dessers alle kritieken. Na de spectaculaire 3-3 in Rotterdam scoort hij twee keer in Praag en bezorgt hij Feyenoord de eerste Europese halve finale sinds de UEFA Cup-winst in 2002. In Tsjechië wordt met 1-3 gewonnen.

In Rotterdam gaan steeds meer stemmen op om Dessers definitief over te nemen van Genk. Daarvoor moet Feyenoord 4 miljoen euro neerleggen, een bedrag waarvoor supporters een crowdfundingsactie opzetten. Het tekent de Europacup-koorts die in de havenstad is losgebarsten.

Halve finales: ook Marseille krijgt Feyenoord niet klein

Met Olympique Marseille wacht een tegenstander van een ander kaliber in de Conference League, die door bondscoach Louis van Gaal als de "Jut en Jul-competitie" wordt beschouwd. De club is de nummer twee van de Franse competitie en heeft een begroting die in de buurt komt van die van Ajax.

Gedreven door Het Legioen leeft Feyenoord echter op een roze wolk in Europa. Dat is ook zichtbaar in de eerste wedstrijd tegen Marseille: de Fransen weten zich geen raad met de overrompelingstactiek van Slot en laten zich verrassen door Dessers, die twee keer profiteert van defensief geblunder. De verrassende 3-2-zege wordt bombastisch gevierd in De Kuip.

Ook in Marseille is Feyenoord niet klein te krijgen, ook al wordt de spelersbus bekogeld met stenen en is de sfeer in Stade Vélodrome nogal intimiderend. De Rotterdammers houden redelijk eenvoudig stand (0-0) en mogen zich na een droomreis van achttien wedstrijden opmaken voor de finale in Tirana.