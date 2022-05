Giorgio Chiellini heeft maandag genoten van zijn laatste thuiswedstrijd voor Juventus. De 37-jarige verdediger nam na zeventien seizoenen groots afscheid van het thuispubliek in Turijn.

"Ik vertrek met vreugde, ik heb er vrede mee. Dit is niet een beslissing die ik in een paar dagen heb genomen, daar zijn maanden overheen gegaan", zei Chiellini na zijn 560e wedstrijd voor Juventus.

De Italiaan stond tegen Lazio in de basis en kreeg na zeventien minuten een publiekswissel, een verwijzing naar het aantal jaren dat hij voor 'De Oude Dame' speelde. Na de wedstrijd, die in een gelijkspel eindigde (2-2), verscheen Chiellini met zijn gezin op het veld en werd er voor hem een erehaag gevormd.

"Ik debuteerde tegen Messina, toen ik inviel voor Pavel Nedved. Dat was het begin van een lang verhaal, dat me tot hier heeft gebracht", aldus Chiellini, die in 2005 zijn debuut maakte voor Juventus.

Het is nog niet duidelijk of de verdediger zijn carrière voortzet. Naar verluidt heeft hij een aanbieding van een Amerikaanse club op zak. "Ik kan nog steeds mee op hoog niveau. Juventus moet opnieuw beginnen. Het is tijd voor de jongelingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik ga nu met mijn familie een beslissing nemen over mijn toekomst."

Chiellini werd negen keer kampioen en pakte vijf keer de beker met Juventus. Twee keer verloor de routinier de Champions League-finale. Eerder liet hij al weten dat hij in juni zijn laatste interland speelt voor Italië, waarmee hij vorig jaar Europees kampioen werd.