Heracles Almelo begint woensdagavond aan de jacht op handhaving en zal een negatieve trend in de nacompetitie moeten doorbreken om ook volgend jaar actief te zijn op het hoogste niveau. Al drie seizoenen op rij slaagde geen enkele Eredivisie-club erin om zich via de play-offs alsnog te handhaven.

Roda JC was vijf jaar geleden de laatste Eredivisionist die zich via de play-offs verzekerde van lijfsbehoud. In datzelfde seizoen (2016/2017) degradeerde NEC, dat in de competitie een plek hoger eindigde dan de Limburgse club, wél via de nacompetitie.

Sindsdien waren achtereenvolgens Sparta Rotterdam, Roda JC (beide 2018), De Graafschap, Excelsior (beide 2019) en FC Emmen (2021) hetzelfde lot beschoren. In 2020 werd er vanwege de coronapandemie geen nacompetitie gespeeld.

De negatieve trend staat haaks op de periode tussen 2003 en 2013. In die jaren speelde ieder seizoen minimaal één Eredivisie-ploeg zich via de play-offs veilig. Sindsdien slaagde naast Roda JC alleen Willem II (2016) daarin.

Eredivisie-clubs in de nacompetitie (laatste tien jaar) 2021: FC Emmen (degradatie)

2020: geen (corona)

2019: Excelsior en De Graafschap (beide degradatie)

2018: Roda JC en Sparta Rotterdam (beide degradatie)

2017: Roda JC (handhaving) en NEC (degradatie)

2016: Willem II (handhaving) en De Graafschap (degradatie)

2015: NAC en Go Ahead Eagles (beide degradatie)

2014: NEC en RKC Waalwijk (beide degradatie)

2013: Roda JC (handhaving) en VVV-Venlo (degradatie)

2012: VVV-Venlo (handhaving) en De Graafschap (degradatie)

Heracles wil Roda JC met trainerswissel volgen

Opmerkelijk is dat Roda JC in het seizoen waarin handhaving werd veiliggesteld tijdens de play-offs van trainer wisselde. Destijds werd Yannis Anastasiou ontslagen en werd met Huub Stevens in de technische staf alsnog degradatie afgewend.

Heracles hoopt op een soortgelijk scenario, want daags na het dramatische competitieslot werd Frank Wormuth ontslagen bij de club die sinds 2005 aaneengesloten in de Eredivisie speelt. Bij de clubleiding was er onvoldoende vertrouwen om met de Duitse trainer de play-offs in te gaan.

Met assistent René Kolmschot voor de groep neemt Heracles voor het eerst in de clubhistorie als Eredivisie-club deel aan de strijd om promotie en degradatie. Als eerstedivisionist traden de Almeloërs acht keer aan in de play-offs, waarin ze nooit een plek op het hoogste niveau veroverden.

Heracles begint de halve finales van de nacompetitie woensdag met een uitwedstrijd tegen Excelsior. De return staat zaterdag in Almelo op het programma. De winnaar van het tweeluik strijdt in de finale met FC Eindhoven of ADO Den Haag om de laatste plek in de Eredivisie.