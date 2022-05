Alfred Schreuder heeft er veel vertrouwen in dat hij Erik ten Hag met succes opvolgt bij Ajax. De 49-jarige Barnevelder voorspelt dat er volgend seizoen onder zijn leiding weinig zal veranderen bij de Amsterdammers.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik óók succesvol kan zijn en dat het een mooie kans is. Ik heb daar geen angst voor, omdat ik vertrouw op hetgeen ik kan. Uiteindelijk moet je het samen doen", zei Schreuder maandagavond bij het programma Extra Time op het Belgische Canvas.

De voormalige middenvelder komt over van Club Brugge, waar hij pas sinds januari in dienst was en waarmee hij zich afgelopen weekend dankzij een 1-3-overwinning op Royal Antwerp FC tot kampioen van België kroonde.

Schreuder ziet het als een groot voordeel dat hij in het seizoen 2018/2019 al assistent van Ten Hag was bij Ajax. De oud-speler van Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente en Vitesse is er niet bang voor dat hij op een verkeerd moment instapt in Amsterdam.

"Ajax heeft nog steeds geweldige spelers. Als er spelers vertrekken, zullen ze goede spelers terughalen", zei hij. "Het voordeel is dat ik de club ken en de manier van werken van Ten Hag ook. Ik ben een iets ander persoon, maar er zal niet heel veel veranderen."

Voor kampioen Ajax zit het seizoen er inmiddels op. Schreuder en Club Brugge spelen nog één wedstrijd; zondag komt Anderlecht op bezoek in het Jan Breydelstadion.