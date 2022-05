Arsenal lijkt naast een plaats in de Champions League voor volgend seizoen te grijpen. De Londense club verloor maandag van Newcastle United (2-0) en verzuimde daarmee Tottenham Hotspur van de vierde plaats te verdringen. In de Serie A gaf Juventus tegen SS Lazio diep in blessuretijd een voorsprong weg.

Het verschil tussen Arsenal en Tottenham is nu nog twee punten, met nog één speelronde te gaan. De eerste vier van de Premier League mogen volgend seizoen meedoen aan de Champions League.

Kort na rust kwam Arsenal op achterstand. In een poging voor opruiming te zorgen werkte Ben White de bal achter zijn eigen doelman. In de 85e minuut besliste Bruno Guimarães het duel in het voordeel van Newcastle.

Arsenal neemt het zondag in de laatste wedstrijd van het seizoen thuis op tegen Everton, dat mogelijk nog punten nodig heeft om degradatie te ontlopen. Tottenham gaat op bezoek bij het al een tijd geleden gedegradeerde Norwich City.

Bij Juventus kreeg Giorgio Chiellini in de achttiende minuut een publiekswissel. Foto: ANP

Chiellini krijgt in achttiende minuut publiekswissel

Voor Juventus draaide de laatste thuiswedstrijd van het seizoen vooral om het afscheid van Giorgio Chiellini. De 37-jarige verdediger kondigde vorige week aan ondanks een doorlopend contract van twee jaar te vertrekken bij 'De Oude Dame'.

In het Allianz Stadium werd Chiellini al in de achttiende minuut naar de kant gehaald. De zeventien minuten die hij wel speelde stonden voor de zeventien seizoenen dat hij voor de club uitkwam. Hij kreeg in het duel met Lazio een daverende ovatie van medespelers en toeschouwers voordat hij zijn plek afstond aan Matthijs de Ligt.

Juventus stond op het moment van Chiellini's wissel al op een 1-0-voorsprong door een goal van Dusan Vlahovic. Álvaro Morata, bij het openingsdoelpunt nog de aangever, verdubbelde de marge nog voor rust. Door een eigen doelpunt van Alex Sandro werd het in de 51e minuut 2-1. Sergey Milinkovi-Savic bepaalde in de zesde minuut van de extra speeltijd de eindstand.

Juventus wist voorafgaand aan de voorlaatste speelronde al dat het op de vierde plaats in de Serie A zou gaan eindigen, waarmee het zeker is van Champions League-voetbal. Lazio staat vijfde en heeft drie punten meer en een beter doelsaldo dan nummer zes AS Roma.

