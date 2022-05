Oranje onder 17 is het EK in Israël maandag begonnen met een overwinning op Bulgarije. De ploeg van bondscoach Mischa Visser zegevierde met 3-1.

Nederland kwam al na zeven minuten op achterstand, maar poetste die achterstand nog voor rust weg. Ajax-middenvelder Gabriel Misehouy maakte na een half uur met een hard schot in de verre hoek gelijk.

Een kwartier na rust kwam Oranje op voorsprong via Isaac Bababi, die met een hard schot via de binnenkant van de paal de 1-2 noteerde. In blessuretijd bepaalde Jason van Duiven met een van richting veranderd schot de eindstand.

Nederland speelt in de groepsfase ook nog tegen Polen (donderdag) en Frankrijk (zondag). Omdat Frankrijk met 6-1 van Polen won, staan de Fransen na één duel bovenaan in de groep.

De laatste twee edities van het EK onder 17 gingen niet door wegens de coranapandemie. Bij de laatste EK's, die in 2018 en 2019 werden gehouden, was Oranje de beste.