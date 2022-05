De overname van Chelsea door een Amerikaans consortium onder leiding van zakenman Todd Boehly gaat mogelijk niet door. Volgens de BBC is de Britse overheid er niet gerust op dat er voldoende concrete afspraken kunnen worden gemaakt met de huidige eigenaar van de topclub uit de Premier League, Roman Abramovich.

Volgens bronnen rond de regering zou er "ernstige bezorgdheid" bestaan over het doorgaan van de plannen. Naar verluidt weigert Abramovich in te stemmen "met een verkoopstructuur die ministers het vertrouwen geeft dat de opbrengst naar een goed doel gaat". De Russische zakenman had dit in een eerder stadium toegezegd.

Het consortium wil 2,5 miljard pond (bijna 3 miljard euro) betalen om Chelsea over te nemen van Abramovich. Daarnaast zijn de Amerikanen van plan 1,75 miljard pond, omgerekend bijna 2 miljard euro, te investeren in de club. Het is de bedoeling dat het overnamebedrag naar goede doelen gaat.

Chelsea werd in maart, na de Russische inval in Oekraïne, te koop aangeboden door Abramovich. Hij staat op een sanctielijst van de Britse overheid, omdat hij nauwe banden zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Chelsea heeft daardoor te maken met allerlei restricties.

Abramovich kocht Chelsea in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond. Dankzij zijn investeringen zijn de Londenaren uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Vorig seizoen won Chelsea de Champions League.