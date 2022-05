Blackpool-speler Jake Daniels heeft maandag bekendgemaakt homoseksueel te zijn. De zeventienjarige aanvaller is pas de eerste Britse profvoetballer sinds Justin Fashanu in 1990 die openlijk uit durft te komen voor zijn homoseksualiteit.

"Dit seizoen is fantastisch voor me geweest", begint Daniels zijn verhaal op de site van zijn club. "Ik heb mijn debuut gemaakt in het eerste elftal, dertig goals genoteerd voor het jeugdteam en mijn eerste profcontract getekend."

"Maar buiten het veld heb ik verborgen gehouden wie ik daadwerkelijk ben. Mijn hele leven weet ik al dat ik homoseksueel ben. Ik vind nu dat het tijd is om daar publiekelijk voor uit te komen."

Er heerst nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal, waardoor er bijna geen voetballers op het hoogste of het op een na hoogste niveau openlijk homoseksueel zijn. In oktober vorig jaar kwam de Australische profvoetballer Joshua Cavallo uit de kast en in de MLS, het hoogste niveau in de Verenigde Staten, maakte Minnesota United-speler Collin Martin enkele jaren geleden bekend homoseksueel te zijn. Robbie Rogers maakte in 2013 bekend op mannen te vallen en speelde later nog jaren voor LA Galaxy.

In de zomer van vorig jaar vertelde een anonieme Eredivisie-speler in een podcast van de NOS niet uit de kast te willen komen, omdat hij bang is dat het zijn carrière kan schaden. John de Bever, nu vooral bekend als zanger, maakte tijdens zijn professionele (zaal)voetbalcarrière wel bekend homoseksueel te zijn.

Fashanu kwam in 1990 als eerste Britse profvoetballer uit de kast. Hij beroofde zichzelf in 1998 van het leven.

Jake Daniels (rechts) is pas de tweede Britse profvoetballer die bekendmaakt homoseksueel te zijn. Foto: Pro Shots

'Iedereen reageerde positief'

Daniels benadrukt dat hij heel veel steun heeft van mensen binnen de club, familie en vrienden. "En ik heb het nieuws ook al aan mijn teamgenoten verteld. Iedereen reageerde stuk voor stuk positief."

"Ik ben het zat dat ik mijn hele leven heb moeten liegen en dat ik altijd maar mijn best moest doen om in het bekende plaatje te passen. Hopelijk kan ik op deze manier ook een rolmodel zijn."

Blackpool laat in een verklaring weten "ongelooflijk trots" te zijn op Daniels. "Het is voor ons als club van levensbelang dat we een omgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Laat voetbal het voortouw nemen om discriminatie en andere vooroordelen op dit vlak tegen te gaan."