De zoon van Robin van Persie heeft maandag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend. Shaqueel van Persie zette zijn handtekening onder een driejarige verbintenis in De Kuip.

De vijftienjarige Van Persie maakt sinds de zomer van 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. Momenteel speelt de aanvaller in Feyenoord onder 16, dat onder leiding staat van oud-profvoetballer Brian Pinas. Hij is daar ook aanvoerder. Robin van Persie is assistent bij dat elftal.

"Omdat ik al sinds mijn tiende jaar bij de club speel, is deze dag extra speciaal voor mij", zei Shaqueel van Persie na de contractondertekening. "Feyenoord voelt voor mij als een soort tweede huis. De supporters, het stadion, alles is hier gewoon prachtig. Mijn droom is uiteindelijk om in De Kuip te spelen en het daar goed te doen."

Volgens hoofd jeugdopleiding Rini Coolen heeft Van Persie het profcontract zelf afgedwongen. "We zijn als club zeer tevreden over de ontwikkeling die Shaqueel bij Feyenoord doormaakt. Hij is inzichtelijk sterk, beschikt over een uitstekende winnaarsmentaliteit, maakt gemakkelijk zijn doelpunten en laat tijdens trainingen en wedstrijden zien een echte leider te zijn."

Robin van Persie speelde verdeeld over twee periodes tien jaar voor Feyenoord. Met vijftig interlanddoelpunten is de voormalig aanvaller van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal. Een jaar na zijn afscheid in 2019 werd hij spitsentrainer bij Feyenoord. Sinds dit seizoen is hij ook actief in de jeugdopleiding.