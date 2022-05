FC Utrecht heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Nick Viergever. De verdediger komt over van Greuther Fürth en tekent een tweejarig contract in de Domstad, zo maakt de club maandag bekend.

"Met zijn kwaliteiten en ervaring is Nick in meerdere opzichten van toegevoegde waarde voor FC Utrecht", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij is erop gebrand om de komende seizoenen zijn steentje bij te dragen aan de doorontwikkeling van FC Utrecht."

De 32-jarige Viergever stond dit seizoen onder contract bij Greuther Fürth. Met de Duitse club degradeerde hij kansloos uit de Bundesliga. Daarvoor was de linksbenige verdediger drie jaar actief bij PSV.

Viergever kwam eerder ook nog uit voor Ajax, AZ en Sparta Rotterdam. In totaal speelde de drievoudig international van het Nederlands elftal 450 wedstrijden in het profvoetbal, waarmee hij de meest ervaren speler wordt in de selectie van FC Utrecht.

Bij FC Utrecht wordt Viergever beschouwd als de vervanger van Willem Janssen. De aanvoerder zet na de play-offs om Europees voetbal een punt achter zijn loopbaan. Hij gaat na dit seizoen verder als technisch directeur bij VVV-Venlo.

Viergever is de vierde versterking van FC Utrecht voor volgend seizoen. Eerder legde de teleurstellende nummer zeven van de competitie Taylor Booth (Bayern München II), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles) en Joshua Rawlins (Perth Glory) vast.