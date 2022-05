Heracles Almelo heeft maandag trainer Frank Wormuth ontslagen. De clubleiding heeft er geen vertrouwen in dat de Duitse coach de Almeloërs via de nacompetitie voor degradatie uit de Eredivisie kan behoeden.

"We hebben vandaag met Frank, de staf en de spelers gesproken, en daar is uit gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is om deze play-offs met Frank als hoofdtrainer in te gaan", aldus technisch directeur Tim Gilissen in een verklaring. "Wij vinden dat we op basis van deze informatie iets moeten doorbreken."

"Wij vinden Frank een vakman en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor de afgelopen vier seizoenen. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar in het belang van de club in deze belangrijke fase."

Heracles is veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie om lijfsbehoud doordat de club zondag in eigen huis met 1-3 verloor van Sparta Rotterdam. Bij het ingaan van de laatste speeldag in de Eredivisie stonden de tukkers nog op de veilige veertiende plaats.

In de halve finales van de nacompetitie is Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior de tegenstander. Woensdag is de eerste wedstrijd in Rotterdam, waarna zaterdag de return in Almelo volgt. Heracles komt sinds 2005 onafgebroken uit op het hoogste niveau.

Frank Wormuth was sinds de zomer van 2018 trainer van Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

Ontslag Wormuth nieuw dieptepunt voor Heracles

Voor Heracles is het ontslag van Wormuth een nieuw dieptepunt in een roerig seizoen. De club raakte begin dit jaar in opspraak omdat Rai Vloet twee maanden nadat hij een dodelijk verkeersongeluk had veroorzaakt, weer bij de selectie werd gehaald. De middenvelder viel toen ook in.

Wormuth verklaarde Vloet te willen helpen bij oppakken van zijn leven, maar dat kwam de Duitser op veel kritiek te staan, ook vanuit de eigen aanhang. Vervolgens bleek Vloet te hebben gelogen over de ernst van de omstandigheden bij het verkeersongeluk. Hij werd geschorst en vervolgens verkocht aan FC Astana uit Kazachstan.

De 61-jarige Wormuth was sinds de zomer van 2018 trainer van Heracles Almelo. Onder leiding van de coach, die tien jaar lang verantwoordelijk was voor de trainersopleiding de Duitse bond, eindigde de club steevast in de middenmoot. Dit seizoen kwam daar de klad in.

Ondanks zijn ontslag bij Heracles blijft Wormuth actief in Nederland. Vanaf volgend seizoen is hij de coach van FC Groningen. Bij de 'Trots van het Noorden' werd hij al in januari gepresenteerd en wordt hij de eerste buitenlandse trainer in de historie van de de club.