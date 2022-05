Liverpool-manager Jürgen Klopp denkt niet dat Manchester City de landstitel verspeelt op de laatste speeldag van de Premier League. De koploper speelde zondag met 2-2 gelijk tegen West Ham United, waardoor de titelstrijd met Liverpool weer wat spannender is.

"Ik weet niet wanneer City voor het laatst twee wedstrijden op rij punten heeft verspeeld", zei Klopp maandag op een persconferentie. "Ze hebben een goede ploeg en ik verwacht niet dat ze op de laatste dag punten gaan verspelen. Maar dat zal geen invloed hebben op onze wedstrijd van morgen."

Liverpool heeft na het puntenverlies van City een achterstand van vier punten op de koploper. 'The Reds' spelen dinsdag tegen Southampton (aftrap 20.45 uur) en kan de titelrivaal tot op één punt naderen. De laatste speelronde in de Premier League is zondag.

Het is nog hoogst onzeker of Mohamed Salah en Virgil van Dijk dinsdag kunnen spelen in het voorlaatste duel van Liverpool. Zij vielen afgelopen zaterdag geblesseerd uit in de FA Cup-finale tegen Chelsea, die Liverpool na strafschoppen won.

"Dit wordt de zestigste wedstrijd van het seizoen, dus we moeten erg voorzichtig zijn", meent Klopp. "Het seizoen komt morgen niet tot een einde. We zullen dus wat wisselingen moeten plegen. Ik weet niet hoeveel het er zullen zijn."

Jürgen Klopp vindt dat de Engelse voetbalbond meer medailles moet sturen na de FA Cup-winst. Jürgen Klopp vindt dat de Engelse voetbalbond meer medailles moet sturen na de FA Cup-winst. Foto: ANP

'De coaches willen ook een medaille'

Klopp deed op de persconferentie ook nog zijn beklag over het aantal medailles dat zijn ploeg kreeg na de gewonnen FA Cup-finale. Volgens de manager kreeg niet iedereen een medaille, omdat de Engelse voetbalbond er maar een beperkt aantal beschikbaar stelde.

"Beste FA, stuur ons meer medailles", zei Klopp. "De selecties worden steeds groter en groter, maar het aantal beschikbare medailles blijft hetzelfde. We willen alle spelers een medaille geven en ook de coaches. We hebben dus meer medailles nodig."

Liverpool mag na de winst van de FA Cup en eerder de League Cup hopen op vier prijzen. De club is niet alleen in de race voor de landstitel, maar staat ook in de finale van de Champions League. Daarin is Real Madrid volgende week zaterdag de tegenstander.