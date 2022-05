AC Milan is door de 2-0-zege op Atalanta van zondag heel dicht bij zijn eerste landstitel sinds 2011. Trainer Stefano Pioli motiveerde én waarschuwde zijn spelers voor het belangrijke duel door een interview te tonen van basketbalvedette Kobe Bryant, die een groot Milan-fan was.

Milan staat al sinds begin maart bovenaan in de Serie A, maar het gat met stadgenoot Internazionale is klein. Voor het duel met Atalanta had Milan een voorsprong van twee punten en Pioli wilde bij zijn spelers benadrukken dat de titel nog niet binnen is.

"Ik liet de jongens daarom een interview met Kobe Bryant zien", zei Pioli na de wedstrijd tegen DAZN. "Kobe stond een keer op een 2-0-voorsprong in een best-of-sevenserie in de play-offs van de NBA en zei toen dat zijn ploeg zijn taak nog niet volbracht had."

"Onze taak is ook nog niet volbracht. We moeten kalm en geconcentreerd blijven, dat kan aan het einde van het seizoen beslissend blijken te zijn."

Bryant, die in 2020 overleed bij een helikopterongeluk, woonde in zijn jeugd zeven jaar in Italië en werd daar een groot voetbal- en vooral Milan-fan. De topbasketballer werd met Los Angeles Lakers vijf keer kampioen in de NBA.

AC Milan herdacht Kobe Bryant nadat de basketballer begin 2020 was overleden. AC Milan herdacht Kobe Bryant nadat de basketballer begin 2020 was overleden. Foto: Pro Shots

'De spelers maken nog grappen'

Milan is achttien keer kampioen van Italië geweest, maar de laatste keer is al elf jaar geleden. Omdat onderling resultaat in de Serie A boven het doelsaldo gaat, hebben de 'Rossoneri' aanstaande zondag genoeg aan een gelijkspel op bezoek bij nummer elf Sassuolo. Inter neemt het thuis op tegen nummer zestien Sampdoria.

Volgens Pioli is er geen kampioensstress bij zijn selectie. "Om eerlijk te zijn: de laatste weken voelt het allemaal heel normaal", zei de Milan-trainer. "Ik zie mijn spelers elke dag lachen, grappen maken en gefocust zijn als ze aankomen bij het trainingscomplex. Daarom maak ik me geen zorgen."

Bij Inter, dat zondagavond met 1-3 won van Cagliari, geloven ze nog steeds in de twintigste titel. "Het was geen makkelijk duel, omdat we voor de aftrap al wisten dat Milan gewonnen had. Maar mijn ploeg speelde heel goed", zei Inter-coach Simone Inzaghi tegen DAZN.

De trainer van de regerend kampioen gelooft dat Sassuolo voor een verrassing kan zorgen in de laatste speelronde. "Zij hebben een heel goede ploeg, met veel individuele kwaliteiten. Ik verwacht zondag een heel spannende en open strijd om de titel."

Stand aan kop in Serie A 1. AC Milan 37-83

2. Internazionale 37-81

3. Napoli 37-76

4. Juventus 36-69

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A