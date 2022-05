De spelers van Manchester City zullen volgens manager Josep Guardiola zondag voor de Engelse landstitel vechten alsof hun leven ervan afhangt. De koploper in de Premier League heeft aan een zege op de slotdag van de competitie genoeg om kampioen te worden.

"Ik kan je één ding garanderen: we zullen vechten alsof ons leven ervan afhangt om de landstitel te veroveren", zei Guardiola zondag na het 2-2-gelijkspel tegen West Ham United. "Het is een ongelooflijke privilege om voor eigen publiek kampioen te worden. Ik kijk er enorm naar uit."

Na het gelijkspel tegen West Ham United heeft Manchester City vier punten meer dan Liverpool. 'The Reds' komen dinsdag nog in actie tegen Southampton. Bij een nederlaag van de ploeg van manager Jürgen Klopp aan de Engelse zuidkust is City voor de achtste keer landskampioen.

Guardiola denkt niet dat het zover zal komen. "Het is onmogelijk om drie of vier wedstrijden voor het einde kampioen te worden in deze competitie. Dit Liverpool is een van de beste teams die ik ooit heb gezien in mijn leven. We hebben het voorrecht dat we het in eigen hand hebben."

Guardiola wilde dan ook niet te lang stilstaan bij de misstap tegen West Ham. "Ik heb ook tegen de spelers gezegd: wees niet teleurgesteld. We hebben heel goed gespeeld tegen een prima tegenstander."

Aston Villa is zondag om 17.00 uur de tegenstander van Manchester City in het uitverkochte Etihad Stadium. Bij Aston Villa is Liverpool-legende Steven Gerrard de manager. Liverpool speelt op datzelfde moment de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.