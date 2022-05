Danilho Doekhi vertrekt na vier jaar bij Vitesse. De 23-jarige aanvoerder van de Arnhemmers heeft maandag een contract getekend bij Bundesliga-club 1. FC Union Berlin. Go Ahead Eagles-keeper Andries Noppert gaat met trainer Kees van Wonderen mee naar sc Heerenveen.

Doekhi had een aflopend contract bij Vitesse, waardoor hij transfervrij naar Duitsland gaat. "Dit is een heel grote kans voor mij", zegt de centrale verdediger op de site van Union Berlin. "Uit de gesprekken die ik gevoerd heb, krijg ik het gevoel dat ik me hier ook kan verbeteren."

Vitesse nam Doekhi in de zomer van 2018 voor 250.000 euro over van Ajax, nadat hij met Jong Ajax kampioen was geworden in de Jupiler League.

De geboren Rotterdammer groeide bij Vitesse al snel uit tot basisspeler en dit seizoen zelfs tot aanvoerder. In totaal speelde Doekhi 135 wedstrijden voor de Eredivisie-club, waarin hij goed was voor vijf goals. Hij begint deze week met Vitesse nog aan de play-offs om Europees voetbal.

"Ik ben er trots op dat ik zoveel wedstrijden voor Vitesse heb mogen spelen", zegt Doekhi op de site van de Arnhemmers. "Vitesse zal ook altijd een plek in mijn hart behouden. Ik wil mijn prachtige periode hier afsluiten met het opnieuw behalen van Europees voetbal."

Bij Union Berlin treft Doekhi met Sheraldo Becker een landgenoot. De ploeg van trainer Urs Fischer eindigde dit seizoen knap als vijfde in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Europa League.

Noppert keert terug naar geboorteplaats

Noppert keert na acht jaar terug bij Heerenveen. De 28-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding van de club uit zijn geboorteplaats, maar debuteerde niet in het eerste elftal.

De lange doelman maakte dit seizoen een goede indruk bij Go Ahead Eagles, waar hij vanaf januari de eerste keus was onder de lat. Zijn contract in Deventer loopt af, waardoor hij gratis naar Heerenveen kan vertrekken.

De Friezen zochten een nieuwe (eerste) keeper, want de verbintenis van Erwin Mulder wordt niet verlengd. "Andries is een doelman met kwaliteit en een goede persoonlijkheid", zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen. "Hij zal volgend seizoen de concurrentie aan moeten gaan met Xavier Mous."