Als het aan Erik ten Hag ligt, is Cristiano Ronaldo ook volgend seizoen speler van Manchester United. De nieuwe trainer van 'The Red Devils' denkt dat de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar nog altijd een belangrijke rol kan vervullen.

"Ik kijk ernaar uit om met Ronaldo te gaan werken. Hij is een gigant in wat hij heeft laten zien. En ik denk dat hij nog steeds heel ambitieus is. Natuurlijk wil ik hem er graag bij houden", zegt Ten Hag maandag in een interview met het AD.

"Hij is heel belangrijk geweest voor United. Ook dit jaar weer overlegt hij geweldige statistieken. Ik heb nog geen spelers van United gesproken. Ik heb wel een paar appjes gehad waarin ze me vast welkom heten."

Er staat een vraagteken achter de toekomst van Ronaldo bij United. De 37-jarige Portugees heeft nog een contract voor een jaar bij de club waarbij hij vorig jaar zomer na twaalf jaar terugkeerde, maar Engelse media speculeren al maanden over een mogelijk vertrek.

Ronaldo zelf heeft nog niets gezegd over zijn toekomst. Wel liet hij zich vrijdag uit over de komst van Ten Hag. "We moeten hem de tijd geven. Zaken moeten veranderen zoals hij dat wil. Ik hoop dat we successen zullen beleven, want als je succes beleeft, dan heeft de hele stad daar profijt van", zei hij onder meer.

Ten Hag reist maandag al naar Engeland af om zich voor te bereiden op zijn nieuwe club. United staat zesde met nog één Premier League-speelronde te gaan. De top vier, en daarmee Champions League-voetbal, is niet meer haalbaar.

Erik ten Hag beleefde zondag zijn laatste wedstrijd als trainer van Ajax.

