Maurice Steijn is blij en trots dat hij Sparta Rotterdam in korte tijd op wonderbaarlijke wijze naar Eredivisie-handhaving heeft kunnen leiden. De trainer schrijft het succes mede toe aan voormalig Sparta-coach Henk ten Cate, met wie hij de laatste weken veel contact had.

Steijn begon vorige maand wegens het vertrek van Henk Fraser mede op advies van Ten Cate vervroegd aan zijn klus bij Sparta, dat laatste stond. De Hagenaar loodste de Rotterdamse club in vier wedstrijden naar tien punten en de veertiende plek.

"Ik ging met Henk sparren of ik het wel of niet moest doen. Hij vond dat ik het moest doen, omdat hij het idee had dat ik het zou kunnen", zei Steijn tegen ESPN na de allesbepalende 1-3-overwinning op Heracles Almelo.

"We hebben bijna dagelijks contact gehad, zeker ook rondom de wedstrijden. Vanochtend hebben we ook nog even gebeld. Deze is ook voor Henk, hij is ook een Spartaan. We hebben over van alles gepraat. We denken in heel veel opzichten hetzelfde over voetbal. Dat is heel mooi."

De Sparta-selectie werd groots onthaald bij terugkomst op Het Kasteel. Foto: Pro Shots

'Het meest onwerkelijke scenario is uitgekomen'

Steijn had er zelf ook niet op gerekend dat hij in vier wedstrijden tien punten zou pakken met Sparta. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, VVV-Venlo en NAC Breda vindt dat "het meest onwerkelijke scenario" is uitgekomen.

"Je mag het misschien wel een houdiniact noemen, met tien punten uit vier wedstrijden in een lastig programma. Dit gemiddelde is wel kampioenschapswaardig", zei hij met een glimlach.

"Toen ik naar het schema keek, dacht ik: met twee overwinningen moet je al een heel eind zijn. Maar met twee overwinningen en een punt waren we nog steeds niet veilig. Er is een ongelooflijke spirit in de groep en je moet soms ook een beetje geluk hebben."

Voor aanvang van de laatste Eredivisie-speelronde was PEC Zwolle al gedegradeerd en zondag voegde Willem II zich daarbij. Heracles Almelo eindigde verrassend als zestiende, wat betekent dat de club veroordeeld is tot de play-offs.

