Hoewel Roger Schmidt ook in zijn tweede jaar bij PSV de titel naar Ajax zag gaan, nam hij zondag na de 1-2-uitzege op PEC Zwolle met een tevreden gevoel afscheid. De Duitser pakte dit seizoen met de Eindhovenaren de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

"Ik denk dat we een heel goed seizoen achter de rug hebben, ook in de Eredivisie", reageerde Schmidt bij ESPN. "We sluiten af met een totaal van 81 punten, dat zijn er heel erg veel."

PSV bleef in de titelstrijd lang in het spoor van Ajax, maar wist sinds woensdag dat het net als vorig seizoen genoegen moest nemen met de tweede plaats. Daardoor was de afsluitende wedstrijd tegen het al gedegradeerde PEC nog slechts voor de eer.

"Veel spelers waren moe na een lang seizoen en PEC deed er alles aan om na de degradatie eervol afscheid te nemen van de Eredivisie", zo verklaarde Schmidt het moeizame optreden van zijn ploeg. "Maar we waren toch in staat om te winnen. Ik ben trots op mijn spelers."

'Was een grote eer om bij PSV te werken'

Schmidt had langer bij PSV kunnen blijven, maar maakte kort na de winterstop al bekend zijn contract niet te verlengen. De 55-jarige trainer heeft een principeakkoord bereikt met Benfica, waar hij na de zomer aan de slag gaat.

"Het zit er nu op, het was voor mij een grote eer om bij PSV te werken", zei Schmidt, die in Eindhoven wordt opgevolgd door Ruud van Nistelrooij. "Ik ben blij dat Toon Gerbrands en John de Jong in me geloofden en me destijds hebben gehaald. Het was een mooie periode voor me als trainer en als mens."

Schmidt en PSV gaan dan ook in goede harmonie uit elkaar. "Ik zal altijd een heel goed gevoel blijven houden bij deze club en deze spelers. Het is ook belangrijk om op een prettige manier afscheid te nemen, dat heb ik in mijn trainerscarrière wel geleerd."