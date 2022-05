Memphis Depay is zondag geblesseerd uitgevallen in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Getafe (0-0). De Oranje-international moest zich in de tweede helft laten vervangen. Sevilla pakte dankzij een 1-1-gelijkspel bij Atlético Madrid het laatste Champions League-ticket in La Liga.

Memphis ging een kleine twintig minuten voor tijd naar de kant. De aanvaller had last van zijn rib en werd vervangen door Luuk de Jong. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van Memphis is.

Barcelona, dat al zeker is van een Champions League-ticket voor volgend seizoen, kon nauwelijks gevaar stichten bij Getafe. De ploeg van coach Xavi creëerde in de hele wedstrijd geen enkele grote kans.

Frenkie de Jong ontbrak door een schorsing bij Barcelona. In blessuretijd maakte de negentienjarige verdediger Mika Marmol nog zijn debuut bij de Catalanen.

Ondanks het gelijkspel is Barcelona wel zeker van de tweede plaats op de ranglijst. Met nog één speelronde voor de boeg heeft de ploeg vijf punten meer dan nummer drie Atlético Madrid. Getafe is dankzij het gelijkspel zeker van lijfsbehoud.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Memphis Depay uitvalt.

Sevilla dankzij gelijkspel bij Atlético zeker van CL-ticket

Sevilla kwam in de slotfase op gelijke hoogte bij Atlético Madrid via Youssef En-Nesyri. De Marokkaan kopte raak uit een voorzet van Óliver Torres, nadat José María Giménez Atlético na een half uur met een kopbal uit een corner op voorsprong had gebracht. Karim Rekik viel een kwartier voor tijd in bij de bezoekers.

Dankzij de overwinning is Sevilla zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De ploeg van coach Julen Lopetegui staat vierde en kan niet meer ingehaald worden door stadgenoot Real Betis, dat met 2-0 van Granada won.

Kampioen Real Madrid kwam niet verder dan 1-1 op bezoek bij Cádiz. Mariano Díaz opende al in de vijfde minuut de score voor 'De Koninklijke', waarna Rubén Sobrino in de slotfase van de eerste helft voor de gelijkmaker zorgde. Na een uur spelen miste Álvaro Negredo een penalty voor Cádiz, dat nu onder de degradatiestreep staat.

Deportivo Alavés is na Levante de tweede ploeg die degradeert uit La Liga. Alavés ging uitgerekend bij Levante met 3-1 onderuit.

