Alfred Schreuder is blij dat hij komende zomer met de Belgische landstitel op zak bij Ajax binnenstapt. De Barnevelder veroverde zondag met Club Brugge zijn grootste prijs als hoofdtrainer.

"Ik denk wel dat je er sterker door binnenkomt", zei Schreuder tegen onder meer AD en De Telegraaf na afloop van het kampioensduel met Royal Antwerp. "Het is niet voor mezelf, want ik weet wat ik kan. Maar voor de buitenwacht is het wel goed."

Schreuder voltooide zondag in Antwerp een enorme wederopstanding door met Club Brugge de landtitel veilig te stellen. De trainer stapte in januari in bij de Bruggenaren, die destijds zeven punten achterstand hadden op koploper Royale Union Saint-Gilloise.

"Als assistent had ik al het een en ander gewonnen, maar dit is veruit de mooiste prijs die ik als hoofdtrainer behaald heb", vertelde Schreuder, die eerder op eigen benen stond bij FC Twente en het Duitse Hoffenheim.

"Dit is een prachtig moment om mee te maken als sportman. Maar ik blijf wel rustig, dat probeer ik altijd te zijn. Van binnen ben ik heel blij, maar ik hoef hier niet als een gek te staan juichen."

Alfred Schreuder viert de landstitel met de fans. Alfred Schreuder viert de landstitel met de fans. Foto: Pro Shots

'Ajax voor Nederlandse trainer het hoogste'

Na het veiligstellen van de landstitel ging Schreuder ook voor het eerst in op zijn overstap naar Ajax, waar hij recent een contract voor twee jaar tekende. In Amsterdam keert hij terug bij de club waar hij in het seizoen 2018/2019 assistent-trainer van Erik ten Hag was.

"Het eerste contact met Ajax dateert van een aantal weken geleden, nadat bekend was geworden dat Erik naar Manchester United gaat. Na het eerste gesprek had ik al een goed gevoel. Ajax is namelijk Ajax. Voor een Nederlandse trainer is dat het hoogste."

"De keuze voor Ajax komt ook doordat ik daar gewerkt heb en de club ken. Ik zie dit als een heel mooie kans, maar ik ben daar nog niet mee bezig. We hebben vanavond een feestje. Daarna ben ik nog in dienst van Club Brugge. Ik zal er alles aan doen om volgende week van Anderlecht te winnen."