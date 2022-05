AC Milan lijkt op het punt te staan om voor het eerst sinds 2011 weer kampioen van Italië te worden. De koploper van de Serie A won zondag op de voorlaatste speeldag met 2-0 de lastige thuiswedstrijd tegen Atalanta.

Als de enige overgebleven titelrivaal Internazionale zondagavond punten verspeelt bij Cagliari, dan is de eerste scudetto in elf jaar tijd een feit. De aftrap van dat duel is om 20.45 uur.

Bij een zege van Internazionale, krijgt AC Milan volgende week de kans om op eigen kracht de klus te klaren. De ploeg van trainer Stefano Pioli gaat volgende week zondag op bezoek bij Sassuolo. Omdat in Italië het onderling resultaat boven het doelsaldo gaat, heeft AC Milan dan genoeg aan een gelijkspel.

AC Milan maakte in de tweede helft het verschil tegen Atalanta. Rafael Leão opende na een klein uur spelen de score en Theo Hernandez maakte er na een fraaie rush vanaf eigen helft een kwartier voor tijd 2-0 van.

Bij Atalanta speelden Marten de Roon en Teun Koopmeiners de hele wedstrijd mee. Hans Hateboer, die eveneens in de basis stond, werd tien minuten voor tijd gewisseld. Atalanta staat achtste in de Serie A en grijpt hoogstwaarschijnlijk naast een Europees ticket.

Stand aan kop in Serie A 1. AC Milan 37-83

2. Internazionale 36-78

3. Napoli 37-76

4. Juventus 36-69

Koopmeiners kan tegengoals niet voorkomen

AC Milan leek in de eerste helft last te hebben van de spanning en kreeg nauwelijks kansen. De thuisploeg claimde wel een strafschop na een duwtje in de rug van Olivier Giroud, maar vond geen gehoor bij de scheidsrechter.

Met een knappe goal wist Leão in de 56e minuut de ban te breken. De Portugees werd de diepte ingestuurd door Junior Messias, bleef de tackle van Koopmeiners voor en schoot tussen de benen van doelman Juan Musso door raak.

Ook bij het tweede doelpunt lukte het Koopmeiners niet om adequaat in te grijpen. Hernandez zette vanaf eigen helft een sprint in met de bal, liep de Nederlander eruit, en schoot vervolgens raak in de verre hoek.

AC Milan weet dat het Sassuolo volgende week in de mogelijke kampioenswedstrijd niet moet onderschatten. De middenmoter boekte eerder dit seizoen in San Siro een verrassende 1-3-overwinning.

Bekijk de 2-0 van AC Milan na een fraaie rush van Theo Hernandez.