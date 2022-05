Heracles-trainer Frank Wormuth richt zijn woede na de veroordeling van zijn ploeg tot de play-offs om promotie/degradatie op de arbitrage bij de thuisnederlaag tegen Sparta Rotterdam (1-3). De Duitser begrijpt niets van het besluit van Danny Makkelie om de bal niet op de stip te leggen na een handsbal van Sparta-verdediger Aaron Meijers.

"Ik heb hier zo vaak gestaan en steeds gezegd dat we de keuze van de scheidsrechter moesten accepteren. Alleen nu was het zo duidelijk", doelde Wormuth tegenover ESPN op het moment rond Meijers bij een 0-1-achterstand.

Meijers kreeg de bal kort na rust in het eigen strafschopgebied op de hand, maar volgens Makkelie was er geen sprake van bewust hands. Kort daarvoor schampte Meijers de bal met zijn bovenbeen en vermoedelijk zag de VAR daardoor geen reden om de scheidsrechter naar de kant te roepen.

"Dit is hands, klaar", reageerde Wormuth toen hij de beelden nogmaals zag. "Dit had de wedstrijd kunnen veranderen en naar mijn mening had dit een penalty moeten zijn. En ook moet je hier concluderen dat de VAR weer slecht was."

"Dit soort situaties zijn heel vervelend, maar het zegt niet alles. Uiteindelijk sta je aan het einde van het seizoen op de plek waar je ongeveer hoort. We zijn niet voor niets op deze positie terechtgekomen."

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de onbestrafte handsbal van Aaron Meijers te bekijken.

Wormuth houdt vertrouwen: 'De kwaliteiten hebben we'

Door de nederlaag dreigt een rampscenario voor Heracles Almelo. De Almeloërs stonden wekenlang ver van de degradatiezone, maar verzuimden zich veilig te spelen door de laatste drie wedstrijden van het seizoen te verliezen.

Mede door die slechte reeks is Heracles veroordeeld tot play-offs en wacht eerst een tweeluik met Excelsior. De laatste drie uitgespeelde seizoenen lukte het geen enkele Eredivisie-ploeg om zich via de play-offs alsnog te handhaven.

"Daar ben ik me bewust van, maar we hebben de kwaliteiten. Dat kan je duidelijk zien", reageerde Wormuth. "Wat we alleen niet hebben is een doelpuntenmaker. Dat breekt ons al het hele seizoen op, maar na de komende vier wedstrijden kan dat zomaar weer anders zijn."

Mocht Heracles erin slagen Excelsior te verslaan, dan wacht in de eindstrijd een duel met de winnaar van ADO Den Haag-FC Eindhoven. Willem II en PEC Zwolle degradeerden dit seizoen direct uit de Eredivisie.