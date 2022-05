Aniek Nouwen heeft zondag met Chelsea na de landstitel ook de FA Cup veroverd. De Oranje-international won met haar ploeg in de finale op Wembley na verlenging met 3-2 van Manchester City.

Voor ruim 49.000 toeschouwers opende Sam Kerr enkele minuten voor rust de score voor Chelsea. Vlak voor rust trok Lauren Hemp de stand gelijk, waarna Erin Cuthbert de ploeg van Nouwen in de tweede helft weer op voorsprong schot.

Chelsea leek op de overwinning af te stevenen, maar in de slotfase kwam City opnieuw op gelijke hoogte via Hayley Raso. Hierdoor moest er een verlenging aan te pas komen en daarin bezorgde Kerr de Londense ploeg alsnog de winst.

De 23-jarige Nouwen had een basisplaats bij Chelsea. De Brabantse verdediger werd na een kleine zeventig minuten gewisseld.

Eind vorig jaar won Chelsea ook al de FA Cup-finale van het seizoen 2020/2021. Vanwege de coronapandemie kon de eindstrijd pas begin december worden gespeeld. Toen won Chelsea met Nouwen als late invaller met 3-0 van Arsenal, de club van Vivianne Miedema.

Het is de vierde keer dat Chelsea de FA Cup verovert. Ook in 2015 en 2018 veroverden 'The Blues' de Engelse beker. Vorige week verzekerde de club zich van de vijfde landstitel.