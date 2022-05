Trainer Erik ten Hag gaat komende week niet met landskampioen Ajax mee naar Curaçao. In plaats daarvan reist hij maandag richting Engeland voor zijn nieuwe baan als manager bij Manchester United.

Ten Hag zag Ajax zondag in de laatste wedstrijd onder zijn leiding nog met 2-2 gelijkspelen tegen Vitesse op de slotdag van de Eredivisie. Een dag later reist de coach dus al af naar zijn nieuwe werkgever.

"De knop gaat wel snel om, ja. Dat is ook nodig, want er moeten een hoop zaken geregeld worden", zei Ten Hag voor de camera van ESPN. "Ik kijk daarnaar uit, ik heb er ook de energie voor om daarmee verder te gaan. Maar er zal ook tijd zijn om de tank echt weer helemaal op te laden. Dat zal ook nodig zijn."

Ajax gaat naar Curaçao voor onder meer een oefenduel met het nationale team van het eiland. Ook is er tijd voor ontspanning na het behalen van de 36e landstitel. Eerder deze week strikten de Amsterdammers Alfred Schreuder als opvolger van Ten Hag.

Voor United zit het officiële seizoen er nog niet op. 'The Red Devils' spelen volgende week zondag de laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Crystal Palace. Ten Hag weet al dat hij komend seizoen niet met zijn nieuwe ploeg actief is in de Champions League, omdat United niet meer bij de eerste vier in de Premier League kan eindigen.