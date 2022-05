Mats Seuntjens is behoorlijk geëmotioneerd na de ontsnapping van Fortuna Sittard in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. Volgens de aanvaller gaat het niet goed met zijn broer Ralf, bij wie deze week een tumor in zijn schouder werd ontdekt.

"Ik ben overmand door emotie", zei Seuntjens zondag na de wedstrijd tegen NEC bij ESPN. "Ik heb een held hier naast me staan en een held thuiszitten. De situatie van Ralf is niet goed. Het ziet er op dit moment niet positief uit, maar Ralf is sterk."

"Hij heeft een vervolgonderzoek gehad in Nederland en daaruit kwamen meerdere dingen naar voren. Ze zijn meteen begonnen met de behandeling. Ik weet ook niet of ik het allemaal goed uitleg, maar het ziet er niet goed uit."

Afgelopen donderdag werd bekend dat Ralf Seuntjens, die NAC Breda onlangs voor het Japanse FC Imabari verruilde, vanwege een tumor in zijn schouder was teruggekeerd naar Nederland. "De uitslag van de CT-scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet", liet de 33-jarige spits toen weten.

Fortuna won de uitwedstrijd tegen NEC met 0-1 door een doelpunt van Zian Flemming, waardoor het zich handhaafde in de Eredivisie. In de slotfase haalde Flemming ook nog een bal van de lijn en voorkwam hij zo rechtstreekse degradatie van zijn ploeg. Bij een gelijkspel waren de Limburgers namelijk naar de zeventiende plaats gezakt.

Vreugde bij Fortuna Sittard na de zege op NEC en handhaving in de Eredivisie.

Flemming: 'Dit gebaar wilde ik maken'

Flemming dacht aan de broer van Mats toen hij scoorde. Hij omhelsde zijn ploeggenoot en toonde diens naam op de achterkant van zijn shirt aan de kijkers. "Dit gebaar wilde ik maken", zei de aanvaller. "Ik vond het heel knap dat Mats vandaag speelde, want wat Ralf is overkomen gun je niemand. Het raakt iedereen."

Ondanks het lijfsbehoud is Flemming niet van plan om bij Fortuna te blijven. Hij gaat op zoek naar een andere club. "Ik wil mezelf graag weer bewijzen blij een andere club. Ik zoek een nieuwe uitdaging en hoop een mooie, grote stap te maken."

Ook Fortuna-trainer Sjors Ultee is trots op Seuntjens. "Het was mega-emotioneel voor hem. Hij heeft het fantastisch gedaan na een week met zulk slecht nieuws. Met zo veel negatieve emoties heeft hij toch alles gegeven voor de ploeg. En nu komt alles eruit, zowel positief als negatief."

Ultee had geen stem meer over na de zwaarbevochten overwinning. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben helemaal kapot", zei hij met een schorre stem. "Ik ben trots, want ik zag kracht, strijd en een team. Er is voor elke bal gevochten."

