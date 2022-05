Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht basisspelers Orkun Kökçü, Gernot Trauner, Reiss Nelson en Tyrell Malacia over anderhalve week gewoon in te kunnen zetten tijdens de Conference League-finale tegen AS Roma in Tirana.

Trauner, Nelson en Malacia kwamen zondag tegen FC Twente (1-2-nederlaag) uit voorzorg niet in actie vanwege lichte hamstringklachten. Kökçü viel geblesseerd uit, maar de middenvelder gaf direct na het duel in de laatste speelronde van de Eredivisie al aan dat het niet om een ernstige kwetsuur gaat.

Slot zei na de wedstrijd in De Kuip dat hij zich over alle vier blessuregevallen weinig zorgen maakt. "Je weet natuurlijk niet hoe ze reageren, en er kunnen ook fitte spelers geblesseerd raken", aldus de Feyenoord-trainer tegen ESPN.

"Maar ik verwacht dat ze woensdag alweer meetrainen en heb de verwachting dat ze alle vier inzetbaar zijn tijdens de finale", voegde Slot daaraan toe.

Cyriel Dessers in duel met Kik Pierie en Ricky van Wolfswinkel. Cyriel Dessers in duel met Kik Pierie en Ricky van Wolfswinkel. Foto: Pro Shots

Slot laat weinig los over Bijlow

Woensdag vliegt de Feyenoord-selectie naar Lagos voor een trainingskamp. Doelman Justin Bijlow, die sinds maart ontbreekt met een voetblessure, is voornemens om in Portugal terug te keren op het trainingsveld.

Ofir Marciano, die Bijlow al weken vervangt onder lat, maakte geen goede indruk tegen Twente. Zowel bij de 0-1 als bij de 0-2 ging de Israëlische keeper niet vrijuit.

Slot wilde nog niet zeggen of het reëel is dat Bijlow de finale tegen AS Roma keept. "Eerst moet hij maar eens meetrainen. Pas daarna ga je als trainer kijken hoe hij traint en een keuze maken."

Slot miste 'scherpte in duels' bij Feyenoord

Slot wees na het laatste duel van Feyenoord voor de Conference League-finale op het verschil tussen AS Roma en zijn ploeg in deze fase van het seizoen.

"Zij spelen nog ergens voor en hebben de scherpte volledig in een wedstrijd", zei de Feyenoord-trainer. "Wij misten vandaag de echte scherpte in de duels, die ons normaal kenmerkt. Maar dat kan ik de spelers niet eens verwijten."

AS Roma speelde zaterdag - ondanks 46 schoten op doel en een vroege rode kaart voor de tegenstander - met 1-1 gelijk tegen het al gedegradeerde Venezia. De ploeg van trainer José Mourinho moet volgende week zondag in de laatste speelronde van de Serie A winnen van Torino en hopen op puntenverlies van Atalanta om nog aanspraak te maken op de zesde plaats, die recht geeft op een ticket voor de Conference League.

Als de Italianen de Conference League-finale van Feyenoord winnen, levert ze dat een ticket voor de groepsfase van de Europa League op.

