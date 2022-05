De degradatie van Willem II uit de Eredivisie kwam hard aan bij trainer Kevin Hofland. Een 3-0-zege op FC Utrecht bleek zondag op de laatste speeldag niet genoeg om de zeventiende plaats te verlaten.

"De teleurstelling en emotie zijn megagroot. Ik voel nu leegte, emotie en verdriet", zei trainer Kevin Hofland, zichtbaar vechtend tegen de tranen, bij ESPN. "We wisten van tevoren dat we afhankelijk waren van andere wedstrijden."

Willem II moest op de laatste speeldag hopen op puntenverlies van Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. Beide concurrenten lieten echter geen steek vallen. Fortuna won met 0-1 bij NEC, Sparta was in Almelo met 1-3 te sterk voor Heracles.

"De jongens hebben er alles aan gedaan", vond Hofland. "Vooraf zeiden we tegen elkaar: we moeten onze plicht doen en zorgen dat we winnen, wat er ook gebeurt. Het is enorm teleurstellend en zuur dat het dan niet genoeg is."

De opvolger van de in maart ontslagen Fred Grim bedankte de supporters voor hun steun. "Complimenten voor hoe ze ons vandaag hebben onthaald en gesteund. Ook na afloop zongen ze ons toe. We gaan ervoor om volgend seizoen terug te komen in de Eredivisie."

Freek Heerkens degradeert met de club waarvoor hij al sinds 2013 speelt. Freek Heerkens degradeert met de club waarvoor hij al sinds 2013 speelt. Foto: ANP

Heerkens: 'Het hele seizoen onrustig geweest'

Verdediger Freek Heerkens had vooraf nog goede hoop dat Willem II kon ontsnappen. "Ik was er van overtuigd dat er wel wat zou gebeuren op de andere velden, als we zelf zouden winnen. Maar helaas mocht dat niet zo zijn."

Willem II raakte dit seizoen na een goede start in een vrije val. Het leverde trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen ontslag op. "Het is het hele jaar onrustig geweest", beaamt Heerkens. "We kunnen wel een hele bingokaart afvinken met wat er allemaal is gebeurd."

Net als Hofland was Heerkens onder de indruk van de steun van de fans. "Als je ziet dat we onder applaus van het publiek het veld af gaan. Eerst moet je vechten tegen Utrecht en daarna tegen de tranen. Dat het zo afloopt, gaat dan wel door merg en been."