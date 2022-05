Feyenoord heeft zondag een slechte generale beleefd voor de Conference League-finale tegen AS Roma. De ploeg van trainer Arne Slot ging in De Kuip onderuit tegen FC Twente: 1-2. AZ sloot het seizoen af met een thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk.

Halverwege keek Feyenoord al tegen een 0-2-achterstand aan. Dimitris Limnios opende de score op aangeven van Ricky van Wolfswinkel, die ook bij de 0-2 van Gijs Smal voor het voorbereidende werk zorgde. In de tweede helft tekende Cyriel Dessers voor de Rotterdamse goal.

Verder dan de aansluitingstreffer kwam Feyenoord niet. De ploeg van trainer Arne Slot kon op de slotdag van de Eredivisie de derde plek niet meer kwijtraken. De ploeg van trainer Ron Jans was al zeker van de vierde plek en daarmee een ticket voor de derde voorronde van de Conference League.

Hoewel er weinig meer op het spel stond, stuurde trainer Slot grotendeels zijn sterkste elf het veld in. Alleen Gernot Trauner en Reiss Nelson haakten uit voorzorg af. Het tweetal werd vervangen door Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord-opponent AS Roma kende eveneens een teleurstellend weekend. De ploeg van trainer José Mourinho speelde gelijk tegen het al gedegradeerde Venezia, maar neemt het in de aanloop naar de Conference League-finale (25 mei) nog op tegen Torino.

Orkun Kökçü viel geblesseerd uit bij Feyenoord. Orkun Kökçü viel geblesseerd uit bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

Geen overtuigend optreden van Marciano

Feyenoord-trainer Slot zei in de aanloop naar het duel met FC Twente dat hij "een ongelooflijk seizoen" waardig wilde afsluiten in een volle Kuip. Van dat voornemen kwam echter weinig terecht, want de thuisploeg creëerde nauwelijks kansen en zag FC Twente in de eerste helft twee keer scoren.

Bij beide doelpunten maakte doelman Ofir Marciano geen geweldige indruk. Bij de 0-1 greep de Israëliër niet doortastend in toen Van Wolfswinkel voor hem opdook. Door het matige keeperswerk kon de spits voorgeven op Limnios, die eenvoudig binnentikte.

Tien minuten later kon Smal gemakkelijk binnenschieten, omdat Marciano dit keer uit positie was en de korte hoek open liet. Door het weinig daadkrachtige optreden van de keeper zal in Rotterdam de hoop toenemen dat Justin Bijlow op tijd fit is voor de Conference League-finale.

Hoewel Dessers in de tweede helft na een combinatie met Luis Sinisterra nog voor de aansluitingstreffer tekende, wist Feyenoord ook na rust weinig te creëren. Het geblesseerd uitvallen van Orkun Kökçü was voor Slot een extra domper. Het is nog onduidelijk wat de ernst de blessure van de middenvelder is.

AZ ging onderuit tegen RKC Waalwijk. AZ ging onderuit tegen RKC Waalwijk. Foto: Pro Shots

AZ verliest van RKC Waalwijk

Ook voor AZ stond er tijdens de laatste speelronde niets op het spel. De ploeg van trainer Pascal Jansen gaat als nummer vijf de play-offs om Europees voetbal in. De Alkmaarders namen het op tegen RKC, dat al zeker was van handhaving.

Dat er niets meer op het spel stond was vooral aan het gebrek aan scherpte van de thuisploeg te merken. De Alkmaarders verzuimden de score te openen, waarna RKC-spits Finn Stokkers in de achttiende minuut het openingsdoelpunt op het bord zette.

Vlak voor rust tekende Dani de Wit met een rake kopbal voor de gelijkmaker, maar in de tweede helft trok RKC de wedstrijd alsnog naar zich toe. Jurien Gaari zette de ploeg van trainer Joseph Oosting opnieuw op voorsprong, waarna Roy Kuijpers de wedstrijd in het slot gooide.