Sc Heerenveen heeft zondag SC Cambuur, NEC, Go Ahead Eagles en FC Groningen afgetroefd in de spannende strijd om het laatste startbewijs voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen wonnen op de laatste speeldag van het reguliere seizoen met 3-1 van Go Ahead en eindigen daardoor als achtste in de Eredivisie.

NEC was voor dit weekend de nummer acht, maar de Nijmegenaren verloren zondag met 0-1 van Fortuna Sittard. De Limburgers speelden zich zo veilig, terwijl NEC het eerste seizoen terug in de Eredivisie afsluit op de elfde plek.

SC Cambuur rekende af met FC Groningen (2-3) en steeg naar de negende plek, met twee punten achterstand op Heerenveen. Cambuur beleefde het succesvolste seizoen ooit in de Eredivisie. De Leeuwarders waren in hun vorige zeven jaargangen op het hoogste niveau nooit hoger geëindigd dan de twaalfde plek (2013/2014 en 2014/2015).

Groningen zakte naar de twaalfde plek en Go Ahead wordt dertiende. RKC Waalwijk, dat zich niet meer kon plaatsen voor de play-offs, won zondag met 1-3 van AZ en klom naar plek tien.

Eindstand in strijd om achtste plek 8. sc Heerenveen 34-41 (-13)

9. SC Cambuur: 34-39 (-17)

10. RKC Waalwijk: 34-38 (-11)

11. NEC: 34-38 (-14)

12. FC Groningen: 34-36 (-14)

13. Go Ahead Eagles: 34-36 (-14)

Play-offs beginnen donderdag

De nummers vijf tot en met acht van het reguliere seizoen mogen meedoen aan de play-offs om Europees voetbal. AZ, Vitesse en FC Utrecht waren voor de laatste speelronde al zeker van deelname aan de strijd om één ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Kampioen Ajax (groepsfase Champions League), nummer twee PSV (derde voorronde Champions League), nummer drie Feyenoord (play-offronde Europa League) en nummer vier FC Twente (derde voorronde Conference League) zijn al zeker van Europees voetbal.

Heerenveen begint de play-offs donderdag met een thuiswedstrijd tegen AZ. Vitesse gaat die avond op bezoek bij FC Utrecht. De returns van de halve finales zijn volgende week zondag. De winnaars van beide tweekampen spelen de finalewedstrijden op donderdag 26 en zondag 29 mei.

Programma play-offs om Europees voetbal 19 mei, 18.45 uur: sc Heerenveen-AZ

19 mei, 21.00 uur: FC Utrecht-Vitesse

22 mei, 14.30 uur: AZ-sc Heerenveen

22 mei, 18.00 uur: Vitesse-FC Utrecht

Van Wonderen en Buijs nemen afscheid met nederlaag

Voor Kees van Wonderen was Heerenveen-Go Ahead zondag een bijzondere wedstrijd. De trainer zat voor het laatst op de bank bij Go Ahead en dat uitgerekend tegen zijn nieuwe werkgever.

Van Wonderen zag dat zijn defensie geen grip kreeg op Sydney van Hooijdonk. De huurling van Bologna maakte de 1-0 en de 2-0 in het Abe Lenstra Stadion. In de slotfase bepaalden Heerenveen-invaller Anthony Musaba en Go Ahead-spits Jacob Mulenga de eindstand op 3-1, waardoor Heerenveen kans houdt op Europees voetbal.

In de Euroborg nam coach Danny Buijs in mineur afscheid van FC Groningen. De 39-jarige trainer, die nog geen nieuwe club heeft, moest toezien hoe Cambuur-spits Roberts Uldrikis in de twaalfde minuut de score opende. Mees Hoedemakers maakte er vlak na rust 0-2 van. Jørgen Strand Larsen bracht de spanning (1-2), maar door een rake penalty van Issa Kallon (1-3) was dat maar een korte opleving van de thuisploeg. De 2-3 van Romano Postema in de 92e minuut kwam te laat.

NEC stond na 33 van de 34 speelrondes op poleposition voor plek acht. De ploeg van trainer Rogier Meijer had evenveel punten en een beter doelsaldo dan Heerenveen, maar kon zondag niet winnen van Fortuna Sittard. Fortuna-middenvelder Zian Flemming maakte in de dertiende minuut de enige treffer in Nijmegen en stopte in de absolute slotfase op de lijn een inzet van Elayis Tavsan: 0-1.

Uitslagen speelronde 34 Vitesse-Ajax: 2-2

PEC Zwolle-PSV: 1-2

Feyenoord-FC Twente: 1-2

AZ-RKC Waalwijk: 1-3

Willem II-FC Utrecht: 3-0

FC Groningen-SC Cambuur: 2-3

sc Heerenveen-Go Ahead Eagles: 3-1

NEC-Fortuna Sittard: 0-1

Heracles Almelo-Sparta Rotterdam: 1-3

