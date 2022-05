Willem II is zondag ondanks een ruime zege op de laatste speeldag gedegradeerd uit de Eredivisie. De Tilburgers volgen PEC Zwolle, waarvoor woensdag het doek al was gevallen. Heracles Almelo zakte van de veertiende naar de zestiende plaats en is veroordeeld tot het spelen van play-offs voor promotie/degradatie.

Willem II was voor eigen publiek met 3-0 veel te sterk voor FC Utrecht, maar de concurrenten van de Brabanders wonnen ook. Fortuna zegevierde met 0-1 bij NEC en Sparta Rotterdam maakte indruk met een 1-3-zege op Heracles. Sparta en Fortuna weten zich daardoor direct te handhaven.

Willem II kwam zeven jaar onafgebroken uit in de Eredivisie. Vorig seizoen speelde de club zich onder trainer Zeljko Petrovic pas op de laatste speeldag veilig. Een jaar eerder stonden de 'Tricolores' nog knap vijfde toen het seizoen vanwege corona werd afgebroken.

Heracles krijgt via play-offs tegen clubs uit de Keuken Kampioen Divisie nog de kans om het vege lijf te redden. De Almeloërs beginnen met een dubbele ontmoeting tegen Excelsior. Bij winst wacht daarna FC Eindhoven of ADO Den Haag in de finale. Alleen de winnaar van de play-offs speelt volgend seizoen in de Eredivisie.

Tranen bij Willem II-aanvoerder Pol Llonch na de degradatie uit de Eredivisie. Tranen bij Willem II-aanvoerder Pol Llonch na de degradatie uit de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Willem II heeft niets aan ruime zege

Willem II wist dat het in ieder zelf moest winnen om kans te houden op handhaving. Dat bleek geen probleem tegen FC Utrecht, dat al zeker was van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Al na acht minuten opende Jizz Hornkamp de score, nadat doelman Eric Oelschlägel een afstandsschot slecht had verwerkt.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Willem II de voorsprong door een vlammend schot van Dries Saddiki. Door een kolderiek eigen doelpunt van Joris van Overeem werd het ook nog 3-0. Daarna restte de thuissupporters niets anders dan te wachten op verlossende berichten van de andere velden, maar die kwamen niet.

Willem II schoot dit seizoen uit het startblokken. Na zeven speelrondes stond de club verrassend derde, maar daarna werd de vrije val ingezet. Het luidde het ontslag in van trainer Fred Grim, maar ook onder diens opvolger Kevin Hofland kon het onheil niet meer worden afgewend.

Eindstand onderaan in Eredivisie: 14. Sparta Rotterdam 34-35 (-18)

15. Fortuna Sittard 34-35 (-31)

16. Heracles Almelo* 34-34 (-16)

17. Willem II** 34-34 (-25)

18. PEC Zwolle** 33-27 (-26)

Sparta duwt Heracles naar play-offs

Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam begonnen met een voorsprong van twee punten op Willem II aan de laatste speeldag. Heracles stond daar weer twee punten boven op de veertiende plaats, maar trof met Sparta een directe concurrent.

De Rotterdammers leken beter doordrongen van het belang van de wedstrijd dan de thuisclub. Op slag van rust opende Arno Verschueren de score. Daarna ging het van kwaad tot erger voor de ploeg van trainer Frank Wormuth, die deze zomer naar FC Groningen verkast.

Via de Duitsers Lennart Thy en Mario Engels sloeg Sparta in de tweede helft nog twee keer toe. De tegengoal van Sinan Bakis was alleen nog voor de statistieken. Maurice Steijn, die vorige maand de vertrokken Henk Fraser opvolgde, loodst Sparta zo naar de veertiende plaats in de eindstand.

Opluchting bij Ben Rienstra na de ontsnapping van Fortuna op de laatste speeldag. Opluchting bij Ben Rienstra na de ontsnapping van Fortuna op de laatste speeldag. Foto: Pro Shots

Flemming redt Fortuna met goal en redding

Voor Fortuna stond er met een bezoekje aan het op een ticket voor de Europese play-offs azende NEC een lastige wedstrijd op het programma. Het was Zian Flemming die zijn ploeg opnieuw bij de hand nam. Met zijn elfde doelpunt van het seizoen opende de middenvelder na een kwartier de score.

NEC zette met name in de tweede helft aan en kreeg kansen op de gelijkmaker. Daardoor bleef het tot de allerlaatste minuut billenknijpen voor Fortuna, dat bij één tegengoal van de vijftiende naar de zeventiende plaats zou zakken.

Zelfs in blessuretijd kwam Fortuna nog een keer met de schrik vrij. Met een spectaculaire redding haalde Flemming een inzet van Elayis Tavsan van de lijn, waarmee hij het Eredivisieschap van Fortuna veiligstelde.

Uitslagen speelronde 34 Vitesse-Ajax: 2-2

PEC Zwolle-PSV: 1-2

Feyenoord-FC Twente: 1-2

AZ-RKC Waalwijk: 1-3

Willem II-FC Utrecht: 3-0

FC Groningen-SC Cambuur: 2-3

sc Heerenveen-Go Ahead Eagles: 3-1

NEC-Fortuna Sittard: 0-1

Heracles Almelo-Sparta Rotterdam: 1-3

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie