Landskampioen Ajax heeft het Eredivisie-seizoen zondag niet in stijl weten af te sluiten. De Amsterdammers ontsnapten in de laatste officiële wedstrijd onder trainer Erik ten Hag aan een nederlaag bij Vitesse: 2-2. PSV boekte een 1-2-zege bij PEC Zwolle.

De naar Manchester United vertrekkende trainer Ten Hag, die wordt opgevolgd door Alfred Schreuder, bracht in zijn laatste duel voor Ajax twee opvallende wijzigingen aan. Doelman Jay Gorter maakte in Arnhem zijn Eredivisie-debuut voor de Amsterdammers en talent Youri Regeer begon als rechtsback.

Ajax nam direct het initiatief in GelreDome. Na een grote kans voor Dusan Tadic (van dichtbij naast) kwamen de Amsterdammers na zestien minuten alsnog op voorsprong. Brian Brobbey kreeg de bal van Tadic en verschalkte doelman Markus Schubert.

Een vervolg bleef uit. Ajax nam gas terug en Vitesse sloeg vlak na rust hard toe. Loïs Openda werkte in de 52e minuut de gelijkmaker binnen en schoot de bal vier minuten later in twee instanties - Gorter pareerde zijn eerste poging - in het dak van het doel.

Het bleef lange tijd bij 2-1, maar Edson Álvarez redde in de 87e minuut met een fraaie kopbal uit een corner toch nog een punt voor Ajax. Openda eindigt het seizoen door zijn twee treffers op achttien Eredivisie-doelpunten, goed voor de tweede plek op de topscorerslijst achter Ajax-spits Sébastien Haller (21 doelpunten).

Het is de achtste keer dit seizoen dat Ajax punten liet liggen. De Amsterdammers hadden in de slotwedstrijd nog de grens van honderd doelpunten kunnen breken, maar de teller van de kersverse kampioen bleef op 98 treffers steken. Vitesse kan zich gaan richten op de play-offs voor Europees voetbal.

Steven Berghuis baalt na een gemiste kans. Foto: Pro Shots

PSV klopt gedegradeerd PEC in laatste duel onder Schmidt

PSV, dat de laatste hoop op de landstitel woensdag definitief zag vervliegen, sloot het seizoen af met een nipte zege op het gedegradeerde PEC Zwolle: 1-2. De Eindhovenaren moesten het in Zwolle doen zonder Eran Zahavi. De Israëliër ontbrak in de selectie en heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV dus al gespeeld.

Zonder Zahavi kende PSV een prima start, want Bruma zette de bezoekers in de elfde minuut na een van richting veranderd schot van Cody Gakpo op voorsprong. Het antwoord van PEC Zwolle volgde enkele minuten later via Gervane Kastaneer.

Het leek even een doelpuntrijke eerste helft te worden. Kastaneer kopte binnen namens PEC en aan de andere kant schoot Bruma vanuit een moeilijke positie raak in de verre hoek, maar beide doelpunten werden door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft was PSV de betere. Nadat Gakpo kort na rust de paal had geraakt, kwam PSV een kwartier voor tijd toch op voorsprong. Richard Ledezma werd weggestuurd door Jordan Teze en liet Kostas Lamprou kansloos voor zijn eerste doelpunt namens de Eindhovenaren. Dennis Vos en Jenson Seelt maakten na rust hun debuut voor PSV.

Net als Ten Hag bij Ajax stond Schmidt voor het laatst langs de lijn als trainer van PSV. De Duitser, die de Eindhovenaren dit seizoen naar winst van de TOTO KNVB Beker leidde, vertrekt na twee seizoenen in Eindhoven naar Benfica. PSV eindigt het seizoen op twee punten van kampioen Ajax.

PSV sloot het seizoen positief af door PEC Zwolle te verslaan. Foto: Pro Shots

