Club Brugge is zondag voor de achttiende keer in de clubhistorie kampioen van België geworden. De ploeg van trainer Alfred Schreuder, die na het seizoen naar Ajax vertrekt, stelde de titel veilig dankzij een 1-3-zege op Royal Antwerp FC.

Club Brugge begon moeizaam aan het duel met Antwerp, dat vooral in de omschakeling voor gevaar zorgde. In de negentiende minuut opende Michael Frey namens de thuisploeg de score, waarna het aan Club-doelman Simon Mignolet te danken was dat de achterstand niet groter werd.

In de tweede helft werd de ommekeer ingeleid door Hans Vanaken, die vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker tekende. Een kwartier later kopte Jack Hendry de 1-2 binnen en twee minuten daarna maakte Sargis Adamyan het kampioensfeest compleet.

Bij Brugge stond Noa Lang in de basis. De aanvaller verdiende de strafschop en werd kort voor tijd vervangen door Ruud Vormer. Ook Bas Dost kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen.

Het betekent de derde landstitel op rij voor Club Brugge, dat zich dankzij het kampioenschap automatisch voor de groepsfase van de Champions League plaatst. In totaal werd Brugge 18 keer kampioen in België, Anderlecht is met 34 landstitels recordhouder.

Schreuder maakte afgelopen week bekend dat hij Club Brugge deze zomer verruilt voor Ajax, waar hij een contract voor twee seizoenen tekent. Hij werkte eerder in het seizoen 2018/2019 al als assistent van Erik ten Hag bij de Amsterdammers.

Schreuder begon met grote achterstand

De 49-jarige Schreuder begon in januari bij Club Brugge, waar hij startte met zeven punten achterstand op de verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise. Hoewel er geregeld kritiek was op de behoudende speelwijze van de trainer, kon het gat met Royale Union worden gedicht.

In de play-offs om de titel, waaraan Brugge, Union, Antwerp en Anderlecht deelnamen, zette de ploeg van trainer Schreuder de opmars voort. Midweeks zette Club Brugge met een 1-0-zege op concurrent Union al een grote stap richting de landstitel.

Dankzij die overwinning kon de klus op bezoek bij Antwerp worden geklaard. Met nog één wedstrijd te gaan is Club Brugge niet meer bij te halen.