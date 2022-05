Tottenham Hotspur heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de Champions League-tickets. Een rake strafschop van Harry Kane tegen Burnley was voor de 'Spurs' genoeg om Arsenal tijdelijk van de vierde plek af te stoten.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam vlak voor rust van de voet van Kane. De aanvaller mocht vanaf 11 meter aanleggen nadat Ashley Barnes de bal van dichtbij tegen zijn arm aan kreeg. Na een lang overleg tussen de scheidsrechter en de VAR schoof Kane de bal overtuigend in de hoek.

In het restant van het duel kwam de voorsprong van de thuisploeg, waar Steven Bergwijn de hele wedstrijd op de bank zat, geen moment in de problemen. Bij Burnley viel Wout Weghorst kort voor tijd in, maar hij kon als invaller niets bewerkstelligen.

Door de zege stijgt Tottenham ten koste van Arsenal tijdelijk naar de vierde plek. De ploeg van manager Antonio Conte heeft twee punten meer, maar Arsenal heeft nog een duel tegoed (maandag tegen Newcastle United).

Burnley staat op de veilige zeventiende plek, maar kan op de laatste speeldag (22 mei) nog worden bijgehaald door Leeds, dat momenteel evenveel punten heeft. Burnley heeft bovendien nog een inhaalduel met Aston Villa (19 mei) op het programma.

Later op zondag wacht voor Manchester City de voorlaatste horde op weg naar het kampioenschap. De koploper neemt het om 15.00 uur op tegen West Ham United. Concurrent Liverpool komt dinsdag in actie tegen Southampton.

