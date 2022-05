Manchester City heeft zondag punten verspeeld in de strijd om de Engelse landstitel. De koploper in de Premier League knokte zich op bezoek bij West Ham United terug van een 2-0-achterstand: 2-2. Tottenham Hotspur deed goede zaken in de strijd om de Champions League-tickets en Pascal Struijk hielp Leeds United aan een punt.

Manchester City stond bij rust met 2-0 achter door twee doelpunten van Jarrod Bowen. Halverwege de eerste helft ontsnapte de aanvaller van West Ham aan buitenspel bij een pass van Pablo Fornals en passeerde hij doelman Ederson. Op slag van rust was Bowen opnieuw trefzeker met een schuiver in de rechterhoek.

Kort na de onderbreking bracht Jack Grealish City terug in de wedstrijd. De aanvaller vond het doel met een volley vanaf de rand van het zestienmetergebied. Ruim twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers langszij toen Vladimír Coufal een vrije trap van Riyad Mahrez in eigen doel kopte.

In de slotfase kreeg City de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Mahrez mocht aanleggen vanaf 11 meter, maar keeper Lukasz Fabianski keerde de strafschop van de Algerijn. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij 'The Citizens'.

Door het gelijkspel heeft Manchester City met nog één wedstrijd voor de boeg vier punten voorsprong op nummer twee Liverpool, dat dinsdag nog op bezoek gaat bij Southampton. 'The Reds' wonnen zaterdag de FA Cup door Chelsea in de finale via strafschoppen te kloppen.

Tottenham neemt vierde plek over van Arsenal

Eerder op de dag won Tottenham Hotspur met 1-0 van Burnley. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam vlak voor rust van de voet van Harry Kane. De aanvaller mocht vanaf 11 meter aanleggen nadat Ashley Barnes de bal van dichtbij tegen zijn arm aan kreeg. Na een lang overleg tussen de scheidsrechter en de VAR schoof Kane de bal overtuigend in de hoek.

In het restant van het duel kwam de voorsprong van de thuisploeg geen moment echt in gevaar. Steven Bergwijn zat de hele wedstrijd op de bank bij Tottenham, terwijl Wout Weghorst kort voor tijd inviel namens Burnley.

Door de zege stijgt Tottenham ten koste van Arsenal tijdelijk naar de vierde plek. De ploeg van manager Antonio Conte heeft twee punten meer, maar Arsenal heeft nog een duel tegoed (maandag tegen Newcastle United).

Struijk helpt Leeds aan belangrijk punt in degradatiestrijd

Struijk hielp Leeds United aan een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. De Nederlander, die in de slotfase inviel, maakte in de blessuretijd de gelijkmaker voor zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion: 1-1.

Door het gelijkspel stijgt Leeds United naar de zeventiende plaats. 'The Whites' hebben een punt voorsprong op nummer achttien Burnley, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De onderste drie ploegen degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks uit de Premier League.

Everton is ook nog niet zeker van lijfsbehoud en ging thuis met 2-3 onderuit tegen Brentford. Halverwege leidden 'The Toffees', waar de geblesseerde Donny van de Beek ontbrak, met 2-1 door goals van Dominic Calvert-Lewin en Richarlison. Na rust leidden Yoane Wissa (assist Eriksen) en Rico Henry Brentford naar de winst.

Everton eindigde de wedstrijd met slechts negen man door rode kaarten voor Jarrad Branthwaite (18e minuut) en Salomón Rondon (88e minuut). Door de nederlaag blijft de ploeg van coach Frank Lampard zestiende.

Strijd om laatste degradatieplek Premier League 16. Everton: 36-36 (-20)

17. Leeds United: 37-35 (-38)

18. Burnley: 36-34 (-18)

