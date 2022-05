Lieke Martens heeft zondag na ruim twee maanden blessureleed haar rentree gemaakt bij FC Barcelona. De Oranje-international lijkt daardoor precies op tijd fit voor de Champions League-finale van volgende week.

Martens kwam tien minuten voor tijd het veld in tijdens de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid (2-1-zege). De Nederlandse speelde haar eerste duel sinds begin maart.

De 29-jarige Martens kampte eerst met een dijbeenblessure. Tijdens de revalidatie van die kwetsuur kreeg ze last van haar hamstring, waardoor ze nog wat langer uit de roulatie was. De Limburgse hervatte maandag de groepstraining bij Barcelona.

De Catalaanse topclub neemt het zaterdag in de finale van de Champions League in Turijn op tegen Olympique Lyon. Barcelona en Martens wonnen het belangrijkste Europese clubtoernooi vorig jaar voor het eerst door Chelsea in de eindstrijd ruim te verslaan: 4-0.

Barcelona is dit seizoen wederom ongenaakbaar. De ploeg van trainer Jonatan Giráldez Costas won zondag door goals van Irene Paredes en Aitana Bonmatí ook zijn dertigste en laatste competitieduel. Bij Atlético kreeg Oranje-international Merel van Dongen na een uur een rode kaart.

De rentree van Martens is ook goed nieuws voor bondscoach Mark Parsons van het Nederlands elftal. De Oranjevrouwen spelen komende zomer het EK. Op 9 juli is het sterke Zweden de eerste tegenstander tijdens de groepsfase van het toernooi in Engeland.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het moment van de rentree van Lieke Martens te bekijken.