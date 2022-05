Jay Gorter maakt zondag tijdens de laatste speelronde zijn Eredivisie-debuut namens landskampioen Ajax. De doelman krijgt van de afscheid nemende coach Erik ten Hag een basisplaats tegen Vitesse. Feyenoord-trainer Arne Slot stuurt tegen FC Twente zijn vaste basis het veld in en spaart alleen Gernot Trauner in de aanloop naar de finale van de Conference League op 25 mei.

Opstelling Vitesse Schubert; Dasa, Doekhi, Bazoer, Cornelisse, Manhoef; Domgjoni, Bero, Tronstad; Vroegh, Openda

Opstelling Ajax Gorter; Rensch, Álvarez, Blind, Tagliafico; Regeer, Taylor, Tadic, Berghuis; Brobbey, Haller

Gorter maakte in januari in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Excelsior Maassluis al zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax. Van een debuut in de Eredivisie kwam het nog niet sinds hij afgelopen zomer overkwam van Go Ahead Eagles. Wel stond hij dit seizoen achttien keer onder de lat namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax haalde afgelopen woensdag de landstitel al binnen, maar dat is voor Ten Hag geen aanleiding om zijn opstelling helemaal om te gooien tegen Vitesse. De coach, die deze zomer Ajax verruilt voor Manchester United, heeft basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Youri Regeer.

Op de bank bij de de Amsterdammers zitten, naast ervaren krachten als Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen, vooral jeugdspelers. Noussair Mazraoui zit vanwege ziekte niet bij de selectie en heeft daarmee (voorlopig) zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De rechtsback maakt de overstap naar Bayern München, zo maakte hij deze week bekend.

De laatste speelronde staat voor Ajax in het teken van het afscheid van meerdere personen, zoals coach Erik ten Hag en rechtsback Noussair Mazraoui Foto: ANP

Feyenoord bijna op volle oorlogssterkte

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Geertruida, Senesi, Hendriks; Aursnes, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Dessers, Sinisterra

Opstelling FC Twente Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Vlap, Sadílek; Cerny, Van Wolfswinkel, Limnios

Net als Ajax staat er ook voor Feyenoord niks meer op het spel in de laatste speelronde van de Eredivisie. De Rotterdammers zullen ongeacht het resultaat tegen FC Twente als derde eindigen. De club kijkt reikhalzend uit naar de finale van de Conference League tegen AS Roma over anderhalve week.

Trainer Slot stuurt bijna zijn sterkste opstelling het veld in tegen Twente. Van de fitte basisspelers ontbreekt alleen Trauner. Lutsharel Geertruida vormt samen met Marcos Senesi het centrum van de defensie, Marcus Pedersen is rechtsback. Omdat Tyrell Malacia geblesseerd is, neemt Ramon Hendriks de linksbackpositie in.

In de aanval is Reiss Nelson kort voor tijd uit voorzorg afgehaakt. Hij wordt vervangen door Alireza Jahanbakhsh. Cyriel Dessers krijgt opnieuw de voorkeur boven Bryan Linssen als spits.

Voordat de blik van Cyriel Dessers en Arne Slot volledig op AS Roma kan, moet Feyenoord zondag eerst nog aantreden tegen FC Twente. Voordat de blik van Cyriel Dessers en Arne Slot volledig op AS Roma kan, moet Feyenoord zondag eerst nog aantreden tegen FC Twente. Foto: ANP

Zahavi heeft laatste duel voor PSV gespeeld

Opstelling PEC Zwolle Lamprou; Van Polen, Nakayama, De Wit; Anderson Van den Belt, Clement, Paal; Kastaneer, Beelen, Redan

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Gutiérrez, Max; Veerman, Götze, Sangaré; Bruma, Madueke, Gakpo

Eran Zahavi heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV gespeeld. De Israëlische spits zit niet bij de selectie van de Eindhovenaren voor het uitduel met het al gedegradeerde PEC Zwolle. Zahavi kondigde vorige week aan PSV te verlaten, omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

De voorhoede van PSV wordt tegen PEC gevormd door Bruma, Noni Madueke en aanvoerder Cody Gakpo. Op het middenveld keert Joey Veerman terug na een blessure, de defensie is hetzelfde als de afgelopen weken. Yvon Mvogo, van wie nog niet duidelijk is of hij volgend seizoen ook bij PSV speelt, staat onder de lat.

