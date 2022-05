Eredivisie

Uitslagen

Vitesse-Ajax 2-2

PEC-PSV 1-2

Feyenoord-Twente 1-2

AZ-RKC 1-3

Willem II-Utrecht 3-0

NEC-Fortuna 0-1

Heerenveen-Go Ahead 3-1

Groningen-Cambuur 2-3

Heracles-Sparta 1-3

Willem II degradeert direct uit Eredivisie

Goedemiddag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Ruben Swart en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de laatste speelronde van de Eredivisie. Veel plezier!