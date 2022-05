Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi vindt dat Roda JC de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie deels aan zichzelf te wijten heeft. De Kralingers haalden voor de return van zaterdag extra energie uit de manier waarop de Limburgers dinsdag na de heenwedstrijd het 2-2-gelijkspel vierden.

"Als je gelijkspeelt, moet je niet vieren alsof je de wedstrijd gewonnen hebt", zei El Yaakoubi in gesprek met ESPN. "Zo vierden ze het wel bij ons, met foto's maken, juichen, et cetera. Het was een gelijkspel, dus dan zou ik dat niet doen."

In de eerste ontmoeting knokte Roda JC zich in de tweede helft terug van een 2-0-achterstand, waardoor de Limburgers als morele winnaar van het veld stapten. Eerst werd er op het veld nog een klein feestje gevierd met de meegereisde supporters, wat bij de spelers van Excelsior in het verkeerde keelgat schoot.

"We hebben het gebruikt als filmpje in onze voorbereiding op de return", zei El Yaakoubi. "Het gaf mij in ieder geval extra energie om het hier te laten zien. Ze hebben nu de deksel op de neus gekregen."

'Moeten hier twee dagen van herstellen'

Na negentig minuten spelen in de return stond het nog 0-0 in het Parkstad Limburg Stadion, waardoor een verlenging uitsluitsel moest bieden. Daarin trok Excelsior door doelpunten van Couhaib Driouech en Nikolas Agrafiotis aan het langste eind.

"Wij hebben over twee wedstrijden gezien de beste kansen gekregen, dus we verdienen het om door te gaan. 120 minuten heb je liever niet, maar we hebben gevochten als leeuwen. Het was wel intens. We moeten hier niet een dag, maar twee dagen van herstellen", aldus El Yaakoubi.

Excelsior neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen de nummer zestien van de Eredivisie: Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard of Willem II. De laatste speelronde in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur.