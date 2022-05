De kampioen, de nummer vier en de eerste degradant zijn bekend, maar in de laatste Eredivisie-speelronde wordt nog het laatste play-offticket voor Europees voetbal toegewezen én vallen de beslissingen onderin. Een overzicht van de stand van zaken.

Vijf ploegen in de race voor play-offs

De strijd om het laatste tickets voor de play-offs om Europees voetbal is onverminderd spannend. NEC nam in de voorlaatste speelronde de achtste plek over, maar er zijn nog meerdere kapers op de kust. Naast Heerenveen kunnen Go Ahead Eagles, FC Groningen en SC Cambuur nog een plek in de play-offs bemachtigen.

Met Heerenveen-Go Ahead Eagles en FC Groningen-SC Cambuur zijn er twee duels waar rechtstreekse concurrenten tegenover elkaar staan. NEC heeft op papier de beste positie met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Fortuna Sittard, maar de Limburgers hebben nog punten nodig om eventuele rechtstreekse degradatie of nacompetitie voor lijfsbehoud te voorkomen.

De nummer acht van de Eredivisie gaat met AZ, Vitesse en FC Utrecht strijden om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. FC Twente plaatste zich woensdag rechtstreeks voor de derde voorronde van het Europese clubtoernooi door de vierde plek veilig te stellen, ten koste van AZ.

Stand in strijd om achtste plek 8. NEC 33-38 (-13)

9. sc Heerenveen 33-38 (-15)

10. Go Ahead Eagles 33-36 (-12)

11. FC Groningen 33-36 (-13)

12. SC Cambuur 33-36 (-18)

NEC heeft het ticket voor de play-offs volledig in eigen hand. Foto: ANP

Bloedstollende degradatiestrijd

Afgelopen woensdag viel het doek al voor hekkensluiter PEC Zwolle, maar de strijd onderin is nog lang niet beslecht. Willem II staat als nummer zeventien virtueel op degraderen en Fortuna Sittard stevent af op de nacompetitie. Ook Sparta Rotterdam en zelfs Heracles Almelo zijn nog niet veilig.

Die laatste twee ploegen spelen in de laatste speelronde tegen elkaar. Vooral voor Heracles kan het een wrang einde van het seizoen worden; de club sprak al de nodige ambities uit voor volgend seizoen met de huidige assistent van Josep Guardiola als nieuwe trainer, maar bij een nederlaag tegen Sparta en een overwinning van Fortuna bij NEC is Heracles veroordeeld tot de nacompetitie.

Willem II, woensdag nog zeer dicht bij officieuze degradatie, kan juist door het oog van de naald kruipen. De Tilburgers spelen thuis tegen het al uitgespeelde FC Utrecht en kunnen bij gunstige resultaten op de andere velden niet alleen degradatie voorkomen, maar zelfs rechtstreeks lijfsbehoud veiligstellen. Daar staat tegenover: als Sparta én Fortuna winnen, is Willem II zelfs bij een overwinning gedegradeerd.

Stand in degradatiestrijd 14. Heracles Almelo 33-34 (-14)

15. Sparta Rotterdam 33-32 (-20)

16. Fortuna Sittard 33-32 (-32)

17. Willem II 33-30 (-28)

18. PEC Zwolle 33-27 (-25)

Heracles Almelo leek lange tijd veilig, maar moet nu toch vrezen voor een plek in de nacompetitie. Heracles Almelo leek lange tijd veilig, maar moet nu toch vrezen voor een plek in de nacompetitie. Foto: ANP