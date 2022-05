Liverpool-coach Jürgen Klopp kwam zaterdagavond na de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea loftuitingen tekort voor zijn ploeg. 'The Reds' veroverden op Wembley de tweede prijs van het seizoen en zijn nog altijd in de race voor de zogenoemde quadruple.

"Het is absoluut krankzinnig dat we daar nog over praten", zei Klopp over het feit dat Liverpool het seizoen met vier prijzen kan eindigen. "Aan de andere kant: het is nu 21.20 uur en we spelen dinsdag al tegen Southampton. Dus ja, we maken nog kans op een quadruple, maar we zitten wel in een vreselijk lastige situatie."

Liverpool won in februari de eerste prijs van het seizoen door Chelsea in de League Cup-finale na een zenuwslopende penaltyserie te verslaan. De eindstrijd om de FA Cup was zaterdag een herhaling van zetten: na reguliere speeltijd en verlenging stond het 0-0, waardoor strafschoppen een beslissing moesten brengen.

Na missers van César Azpilicueta, Mason Mount (Chelsea) en Sadio Mané (Liverpool) schoot Kostas Tsimikas namens Liverpool de beslissende penalty binnen. "Het is heel mooi om het zo te beslissen. Maar je weet ook hoe pijnlijk het is voor de tegenstander", zei Klopp over de tweede penaltyserie op rij tegen Chelsea.

"Dit voelt voor ons wel echt geweldig. Het enige probleem is dat we het niet kunnen vieren, omdat we dinsdag al spelen. Hoe kun je dat nou zo plannen? Dit is zo'n fantastisch toernooi en zo'n fantastische plek en dan beperk je de festiviteiten. Natuurlijk, de fans kunnen hun gang gaan, maar het team niet."

Jürgen Klopp met zijn stafleden, onder wie de Nederlander Pepijn Lijnders. Jürgen Klopp met zijn stafleden, onder wie de Nederlander Pepijn Lijnders. Foto: Getty Images

'Zonder deze spelers maakten we geen schijn van kans'

In de komende twee weken wordt duidelijk of de spelers van Liverpool nog meer prijzen binnen gaan slepen. De ploeg van Klopp speelt in de competitie nog tegen Southampton (17 mei, uit) en Wolverhampton Wanderers (22 mei, thuis) en moet hopen dat koploper Manchester City nog steken laat vallen.

De kans op een landstitel voor Liverpool is overigens niet heel groot, want 'The Citizens' hebben drie punten meer en een beter doelsaldo. De meeste aandacht gaat uit naar 28 mei, als Real Madrid wacht in de finale van de Champions League. Voor Klopp is het seizoen hoe dan ook al geslaagd.

"Ik denk dat niemand in deze ruimte, op mij na, had verwacht dat we het zo goed zouden doen dit seizoen. Dat is allemaal te danken aan mijn spelers. Ik kan zeggen wat ik wil, maar als de spelers niet luisteren of maar een beetje afgeleid zijn, dan zouden we geen schijn van kans hebben gemaakt tegen Manchester City", aldus de Duitser.

"Het zal dinsdag hartstikke moeilijk worden tegen Southampton en ik weet nog niet eens welke spelers ik wel en niet op kan stellen, maar dat maakt me eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. We hebben twee nationale bekertoernooien gewonnen en dat is gewoon heel erg speciaal."