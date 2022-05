Liverpool-verdediger Virgil van Dijk is zaterdag vanwege knieklachten gewisseld in de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea. De Oranje-international werd bij de start van de verlenging vervangen door Joël Matip, maar de reden daarvoor was onduidelijk.

"Ik voelde in de eerste helft iets bij een sprint. Ik voelde een steek achter mijn knie", legde Van Dijk na de wedstrijd uit bij ITV. "Ik speelde wel door, maar uiteindelijk kan ik het risico niet nemen voor de ploeg. Ik moet Joël ook gewoon vertrouwen."

Bij Ziggo Sport liet de centrale verdediger even later weten dat zijn blessure wel meevalt. "Ik maak me geen zorgen, maar heb geen flauw idee wat het is."

Liverpool won de FA Cup door Chelsea in de finale op Wembley na strafschoppen te verslaan. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging werd niet gescoord in Londen. 'The Reds' veroverden de Engelse beker voor het eerst sinds 2006 en voor de achtste keer in de clubgeschiedenis.

"Deze overwinning betekent heel veel voor mij", jubelde Van Dijk. "Dit seizoen eist heel van ons met al die wedstrijden. Maar als we de finale niet hadden gehaald, hadden we nu een weekje vrij gehad en dat willen we ook niet."

Dankzij de winst van de FA Cup maakt Liverpool dit seizoen nog altijd kans op vier prijzen. De ploeg van coach Jürgen Klopp is met Manchester City nog verwikkeld in de strijd om de Engelse landstitel en speelt op zaterdag 28 mei de Champions League-finale tegen Real Madrid.