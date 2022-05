Girondins de Bordeaux is zaterdag na 31 jaar officieus gedegradeerd uit de Ligue 1. De zesvoudig landskampioen van Frankrijk kan handhaving op het hoogste niveau vergeten na het doelpuntloos gelijkspel tegen FC Lorient. Justin Kluivert scoorde voor OGC Nice, maar zag zijn ploeg alsnog verliezen.

Hoewel Bordeaux op de voorlaatste speeldag van de Ligue 1 nog kansen had om degradatie te ontlopen, keerden de fans van de club zich tegen de eigen spelers. Halverwege de eerste helft moest de wedstrijd worden stilgelegd omdat supporters massaal wc-rollen het veld op gooiden. Daarmee werd een spandoek vertoond met de tekst: 'Jullie zijn de grootste schande uit onze 140-jarige geschiedenis'.

Bordeaux kon ondanks een licht overwicht niet scoren tegen FC Lorient. In de slotfase sloeg de frustratie toe bij de ploeg van de Nederlandse basisspeler Javairô Dilrosun: invaller Gideon Mensah schopte zijn tegenstander onderuit en kreeg rood.

Hoewel Bordeaux mathematisch zich nog kan handhaven, zijn de kansen daarop nihil. De nummer achttien, die aan het einde van het seizoen nacompetitie speelt (FC Metz), en de nummer negentien (Saint-Étienne) hebben drie punten meer en een veel beter doelsaldo (-29 en -35 om -41).

Bordeaux degradeerde in 1991 voor het laatst uit de Ligue 1. De club eindigde toen als tiende, maar werd vanwege financiële problemen teruggezet naar het tweede niveau. Dertien jaar geleden kroonden 'Les Girondins' zich nog tot kampioen van Frankrijk.

De laatste jaren gleed Bordeaux steeds verder af in de Franse competitie. De club uit de wijnstreek, waar legende Zinédine Zidane vier jaar onder contract stond, ontliep de afgelopen seizoenen al degradatie. Deze jaargang was een neergang naar het tweede niveau onafwendbaar, ook na het ontslag van trainer Vladimir Petkovic. Daartegenover staat de promotie van Ajaccio, dat na acht jaar terugkeert op het hoogste niveau.

Justin Kluivert juicht na zijn doelpunt voor OGC Nice. Justin Kluivert juicht na zijn doelpunt voor OGC Nice. Foto: AFP

Kluivert scoort, basisplaats voor Wijnaldum

Kluivert leek voor OGC Nice een belangrijk doelpunt te maken in de strijd om Europees voetbal, maar de Nederlander zag zijn goal ongedaan gemaakt worden door Lille OSC en zijn ploeg vervolgens verliezen met 1-3. Daardoor zakte de club naar de zesde plaats en moet het vrezen dat het Europees voetbal misloopt.

Een dag nadat hij door bondscoach Louis van Gaal werd gepasseerd door het Nederlands elftal kreeg Georginio Wijnaldum een basisplaats bij kampioen Paris Saint-Germain voor de uitwedstrijd tegen Montpellier. Die bekroonde de Nederlander met een 0-4-zege. Onder anderen Lionel Messi (twee keer) en Kylian Mbappé waren trefzeker.

Olympique Marseille vergooide de belangrijke tweede plaats in de Ligue 1, die aan het einde van het seizoen goed is voor de Champions League. De voormalige opponent van Feyenoord in de Conference League verloor met 2-0 bij Stade Rennes en werd overvleugeld door AS Monaco, dat met 4-2 won van Stade Brest.

