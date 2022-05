AS Roma heeft zaterdag kostbare punten verspeeld in de strijd om de Europa League-tickets in de Serie A. De tegenstander van Feyenoord in de Conference League-finale kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen het al gedegradeerde Venezia.

Roma kwam in het Stadio Olimpico al na één minuut op achterstand door een goal van David Okereke. De Nigeriaan kopte raak uit een voorzet van Mattia Aramu.

Na ruim een half uur moest Venezia met tien man verder door een rode kaart voor Sofian Kiyine. De linksback werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd vanwege een trap richting Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini.

Een kwartier voor tijd zorgde invaller Eldor Shomurodov uit een rebound voor de gelijkmaker. Diep in blessuretijd keek de VAR nog naar een mogelijke penalty voor Roma, maar de bal ging uiteindelijk niet op de stip. Rick Karsdorp viel na rust in bij de thuisploeg en Ridgeciano Haps maakte de negentig minuten vol bij Venezia.

Door het gelijkspel staat Roma nu zesde. De ploeg van coach José Mourinho heeft met nog één wedstrijd voor de boeg één punt voorsprong op nummer zeven Fiorentina, dat maandag nog op bezoek gaat bij Sampdoria. De nummers vijf en zes in de Serie A gaan naar de Europa League en de nummer zeven naar de Conference League.

Op woensdag 25 mei speelt AS Roma in de Albanese hoofdstad Tirana de Conference League-finale tegen Feyenoord. Als de Romeinen het toernooi winnen, spelen ze volgend seizoen in de Europa League.

