Excelsior mag nog altijd hopen op promotie naar de Eredivisie. De Kralingers wonnen zaterdag de return tegen Roda JC in de eerste ronde van de play-offs om promotie met 0-2 en spelen in de volgende ronde tegen de nummer zestien van de Eredivisie.

Excelsior en Roda JC bleven dinsdag steken op een 2-2-gelijkspel in Rotterdam. Omdat uitdoelpunten vanaf dit seizoen niet meer dubbel tellen in de nacompetitie, waren beide teams nog kansrijk voor het bereiken van de volgende ronde.

Na vele kansen over en weer kreeg Keuken Kampioen Divisie-topscorer Thijs Dallinga in de 67e minuut een uitgelezen mogelijkheid om Excelsior op voorsprong te schieten. De spits mocht aanleggen voor een strafschop en zag zijn inzet gekeerd worden door Roda JC-doelman Rody de Boer.

Omdat er in de reguliere speeltijd niet meer gescoord werd, moest er een verlenging aan te pas komen in het Parkstad Limburg Stadion. Daarin sloeg Excelsior al na vijf minuten toe. Nadat Roda JC via Guus Joppen een enorme kans miste (hij schoot van dichtbij over), maakte Couhaib Driouech aan de andere kant de 0-1. In de slotfase maakte Nikolas Agrafiotis er ook nog 0-2 van.

Excelsior speelt woensdag de eerste wedstrijd tegen de nummer zestien van de Eredivisie. Dat kunnen nog verschillende clubs worden: Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en Willem II kunnen op die plek eindigen. De andere halve finale gaat tussen ADO Den Haag en FC Eindhoven.

Excelsior kwam in 2019 voor het laatst uit in de Eredivisie. Toen degradeerde de club uit Rotterdam via de nacompetitie. In totaal promoveerde Excelsior acht keer naar het hoogste niveau van Nederland. Alleen FC Volendam (tien keer) en De Graafschap (negen keer) deden dat vaker.