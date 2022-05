Timo Baumgartl speelt ook volgend seizoen voor Union Berlin. De Duitse verdediger, bij wie onlangs een tumor was gevonden, wordt door PSV nog een seizoen verhuurd aan de Bundesliga-club.

Union-directeur Oliver Ruhnert maakte het nieuws bekend nadat de club op de laatste speeldag van de Bundesliga met 3-2 won van VfL Bochum en zo een ticket voor de Europa League veiligstelde. Baumgartl werd vervolgens op een plein toegezongen door de fans.

Baumgartl speelde niet tegen Bochum omdat recent een tumor bij hem was verwijderd, zo werd vorige week bekendgemaakt. De tumor werd bij een routinecontrole in het ziekenhuis ontdekt. Hij ondergaat de komende maandag nog preventieve vervolgbehandelingen.

Voor de diagnose was Baumgartl een vaste basisspeler bij Union Berlin, dat een tegenstander van Feyenoord was in de groepsfase van de Conference League. Hij speelde tot dusver 34 wedstrijden voor de club uit de Duitse hoofdstad.

Bij PSV kwam Baumgartl zelden aan spelen toe, waardoor de verdediger van de Eindhovenaren vorige zomer alle ruimte kreeg om een nieuwe club te zoeken. De jeugdinternational van Duitsland werd in de zomer van 2019 voor 10 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart. Hij kwam tot dusver tot 36 duels voor PSV.