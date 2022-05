Liverpool heeft zaterdag voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. De ploeg van coach Jürgen Klopp was in de finale op Wembley na strafschoppen te sterk voor Chelsea.

Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging werd niet gescoord in Londen, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen. Daarin was Liverpool met 7-6 de sterkste.

Liverpool kreeg na ruim een half uur spelen wel een domper te verwerken toen Mohamed Salah met een blessure het veld moest verlaten. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur van de Egyptenaar is en of hij over precies twee weken de Champions League-finale tegen Real Madrid mist.

Liverpool veroverde de FA Cup voor het eerst sinds 2006. Eerder wonnen 'The Reds' de Engelse beker in 1965, 1974, 1986, 1989, 1992 en 2001.

Eerder dit seizoen pakte Liverpool ook de League Cup ten koste van Chelsea. Toen draaide de finale na 120 doelpuntloze minuten eveneens uit op strafschoppen, die Liverpool na een bloedstollende serie met 11-10 won.

Dankzij de winst van de FA Cup kan Liverpool dit seizoen nog altijd vier prijzen winnen. De club is met Manchester City ook nog verwikkeld in de strijd om de Engelse landstitel. Met nog twee speelrondes voor de boeg heeft City drie punten voorsprong.

Kostas Tsimikas schoot de beslissende strafschop binnen namens Liverpool. Kostas Tsimikas schoot de beslissende strafschop binnen namens Liverpool. Foto: Reuters

Díaz maakt het Chelsea-verdediging lastig

In de eerste helft had Liverpool het betere van het spel, met Luis Díaz als uitblinker. De Colombiaanse aanvaller bezorgde de Chelsea-verdediging constant problemen met zijn individuele acties. In de achtste minuut kopte Salah over, nadat Díaz eerder een schot gekeerd had zien worden door doelman Édouard Mendy.

Chelsea groeide daarna in de wedstrijd en kreeg via Christian Pulisic, Marcos Alonso en Romelu Lukaku kansen om de score te openen. Vlak voor rust liet Jota na om Liverpool op voorsprong te zetten. De Portugees nam een voorzet van Andrew Robertson ineens op de pantoffel, maar schoot over.

Chelsea begon sterk aan de tweede helft en stichtte gevaar via Alonso en Pulisic. Beide ploegen creëerden daarna kansen, maar kwamen niet tot scoren.

In de slotfase kwam Hakim Ziyech in het veld bij Chelsea en was Liverpool een aantal keren dicht bij de winnende goal. Zo schoot Díaz na een knappe individuele actie op de paal en miste Robertson een opgelegde kans; zijn inzet belandde eveneens op de paal.

In de verlenging werd Virgil van Dijk meteen gewisseld bij Liverpool en konden beide ploegen nauwelijks gevaarlijk worden, waardoor de penaltyreeks de beslissing moest brengen. César Azpilicueta miste namens Chelsea, maar Sadio Mané verzuimde de strijd te beslissen. Vervolgens zag Mason Mount zijn inzet gekeerd worden, waarna voormalig Willem II-verdediger Kostas Tsimikas het wel afmaakte.