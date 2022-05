ADO Den Haag mag een jaar na de degradatie hopen op een terugkeer in de Eredivisie. De ploeg van trainer Giovanni Franken won zaterdag ook de return tegen NAC Breda (2-1) en speelt in de tweede ronde van de play-offs om promotie naar het hoogste niveau tegen FC Eindhoven.

ADO won afgelopen dinsdag het eerste duel in Breda met 1-2 en begon met een uitstekende uitgangspositie aan de return in Den Haag, ook al tellen uitdoelpunten vanaf dit seizoen niet meer dubbel in de nacompetitie.

De Hagenaars ontsnapten echter twee keer aan een achterstand. Een schot van Mario Bilate in de achttiende minuut zeilde over ADO-doelman Hugo Wentges heen, maar de lat bracht vervolgens redding voor de thuisploeg.

In de slotfase stond het aluminium opnieuw de belangrijke treffer van NAC in de weg: een verdwaalde voorzet van Ezechiel Banzuzi ketste in de 71e minuut via de lat terug het veld in. Dat bleken dure missers voor de bezoekers.

ADO kwam namelijk bij het ingaan van het 'Haags kwartiertje' op voorsprong. Uitgerekend Dion Malone, die vijf jaar voor ADO speelde, gleed een voorzet in eigen doel. Dhoraso Klas besliste in de 79e minuut helemaal het tweeluik door de 2-0 binnen te schuiven. De aansluitingstreffer van Banzuzi in de blessuretijd kwam te laat voor NAC.

In de volgende ronde neemt ADO het op tegen FC Eindhoven, dat vrijdag over twee wedstrijden te sterk was voor De Graafschap. De eerste wedstrijd wordt komende dinsdag in Den Haag gespeeld. De return in Eindhoven is zaterdag. De winnaar van dat tweeluik speelt in de finale tegen Roda JC, Excelsior of de nummer zestien van de Eredivisie.