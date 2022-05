Doelman Mark Flekken heeft zaterdag met SC Freiburg naast een ticket voor de Champions League gegrepen. De club verloor van Bayer Leverkusen en zag RB Leipzig met het laatste startbewijs aan de haal gaan. VfB Stuttgart ontsnapte op de laatste speeldag van de Bundesliga aan degradatie, terwijl kampioen Bayern München gelijkspeelde in Wolfsburg.

Freiburg moest op voorhand hopen dat concurrent RB Leipzig zou verliezen van Arminia Bielefeld om nog kans te maken op een historisch startbewijs voor de Champions League. Dan moest de ploeg van trainer Christian Streich zelf wel winnen van nummer drie Leverkusen.

Freiburg slaagde niet in die missie. In de 54e minuut opende Leverkusen de score via Lucas Alario. De bezoekers kwamen vlak voor het einde nog wel op gelijke hoogte via Janik Haberer, waardoor ze even mochten hopen op een CL-ticket.

In de zevende minuut van de blessuretijd maakte Exequiel Palacios echter de winnende 2-1 voor Leverkusen. Leipzig legde definitief beslag op het vierde en laatste startbewijs voor het miljoenenbal door met 1-1 gelijk te spelen tegen Bielefeld.

Ondanks het mislopen van de Champions League kan Flekken met Freiburg terugkijken op een topseizoen. De club eindigt als zesde. Alleen in 1995 (derde) en 2013 (vijfde) presteerde de Bundesliga-club beter. In 2001 werd Freiburg ook zesde.

De supporters van VfB Stuttgart vieren de late ontsnapping op het veld. De supporters van VfB Stuttgart vieren de late ontsnapping op het veld. Foto: Getty Images

Stuttgart veilig dankzij goal in blessuretijd

Dankzij een doelpunt in de blessuretijd tegen 1. FC Köln stelde VfB Stuttgart lijfsbehoud in de Bundesliga veilig. 'Die Schwaben' gingen door de 2-1-zege op Köln over het Hertha BSC van Jurgen Ekkelenkamp heen, dat veroordeeld is tot het spelen van de nacompetitie om handhaving op het hoogste niveau. Wataru Endo was de gevierde man bij de thuisploeg.

Kampioen Bayern München bleef steken op een 2-2-gelijkspel tegen het al uitgespeelde VfL Wolfsburg. Bayern leidde na veertien minuten met 0-2 dankzij doelpunten van Josip Stanisic en de veelbesproken Robert Lewandowski, die daarmee zijn seizoentotaal op 35 competitiedoelpunten bepaalde. Wolfsburg kwam mede dankzij een assist van Micky van de Ven terug tot 2-2.

Erling Haaland zwaaide met een doelpunt en een overwinning op Hertha BSC af bij Borussia Dortmund. Met een benutte strafschop voor de 1-1 leidde de Noorse spits de ommekeer in voor de nummer twee van de ranglijst, die op 0-1-achterstand kwam. Haaland stapt komende zomer voor 65 miljoen euro over naar Manchester City.

Verder haalde Borussia Mönchengladbach uit tegen Hoffenheim (5-1), won Sheraldo Becker met nummer vijf 1. FC Union Berlin van VfL Bochum (3-2), zegevierde het Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw tegen het gedegradeerde Greuther Fürth van Nick Viergever en Jetro Willems (2-1) en bleven Mainz en Eintracht Frankfurt steken op een 2-2-gelijkspel.

